„Batman Returns“: Pinguin Danny DeVito war scharf auf Catwoman

Danny DeVito erinnerte sich im Gespräch mit Colin Farrell an die Dreharbeiten zu Batman Returns mit „Göttin“ Michelle Pfeiffer . Der Schauspieler spielte Oswald Cobblepot, alias der Pinguin, an der Seite von Pfeiffers Selina Kyle (alias Catwoman) in Tim Burtons Film von 1992.

Michelle Pfeiffer als „Göttin“ am Set

In dem Interview verglichen DeVito und Farrell ihre Erfahrungen mit der Darstellung des „Batman“-Comic-Bösewichts. „Ich hatte Michelle Pfeiffer“, sagte DeVito über die Darstellerin der Catwoman im Film. „Ich will nichts vergleichen, aber ich sage nur, sie war eine Göttin. Wenn ich gewusst hätte, dass sie an diesem Tag in einer Szene mitspielen würde …“

„Hast du dir an dem Morgen die Zähne geputzt?“, fragte Farrell. DeVito antwortete: „Ich wurde ganz rot. Ich habe extra Make-up aufgetragen – ‚Gib mir noch ein Pfund Make-up.‘ Es war sehr schwierig.“ Über die Zusammenarbeit mit der Schauspielerin fügte er hinzu: „Es war einfach wunderbar. Und ich habe sie begehrt.“

Die Faszination für Catwoman

Farrell fragte dann, in welcher ‚Form‘ sich diese Begierde äußerte. „Es war Oswald, der begierig war“, erklärte DeVito über seine Rolle. „Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie es mochte. Sie mochte Oswald.“

In „Batman Returns“ machte Oswald Selina Avancen, die sie jedoch zurückwies. Im Jahr 2021 schrieb DeVito jedoch eine Kurzgeschichte für die Anthologie „Gotham City Villains“, in der die beiden Figuren eine romantische Beziehung eingehen.

„Ich habe es geliebt, an dem Film zu arbeiten, und ich habe es geliebt, mit Tim zu arbeiten, und die ganze Idee von Oswald hat mir so viel Spaß gemacht“, sagte DeVito damals gegenüber Entertainment Weekly . „Zuerst zögerte ich ein wenig, den Comic zu machen, aber dann wurde mir klar, dass ich schon immer ein großer Fan von Michelle Pfeiffer war und der Pinguin offensichtlich Catwoman begehrt. Also dachte ich mir, ich bringe die beiden zusammen, und dann war es auch noch mitten in der Pandemie, mit der wir immer noch zu kämpfen haben. Ich dachte, es wäre gut, wenn der Pinguin ein bisschen Robin Hood in sich hätte.“

Colin Farrell als neuer Oswald