Bruce Springsteen erhält die National Medal for Arts von Präsident Joe Biden

Am heutigen Dienstag (21. März) wird im Weißen Haus in Washington, D.C. die „National Medal for Arts“ verliehen. Präsident Joe Biden überreicht die Auszeichnungen. Die Reihe ihrer Träger:innen wird sich um 16:30 Ortszeit (21:30 MEZ) unter anderem um Bruce Springsteen erweitern. Er erhält die Auszeichnung auf Vorschlag der „National Endowment for the Arts“, einer staatlich geförderten öffentlichen Einrichtung zur Förderung der US-amerikanischen Kultur. In der Begründung der Entscheidung heißt es über den Musiker: „Bruce Spingsteens Musik zelebriert unsere Triumphe, heilt unsere Wunden und gibt uns Hoffnung, indem sie die unzerstörbaren Essenz dessen einfängt, was es bedeutet, Amerikaner:in zu sein.“ Bei den vergebenen Medaillen handelt es sich um die des Jahres 2021, als die Ehrung wegen der Covid-19-Pandemie ausfallen musste.

Die Auszeichnungen existiert seit 1984. Zu ihren Träger:innen gehören unter anderem Ray Charles, Dolly Parton und Bob Dylan. Der Jahrgang 2021 umfasst neben dem „Boss“ auch die Musiker:innen Gladys Knight und Jose Feliciano. Die Veranstaltung kann im Livestream verfolgt werden.

Springsteen ist bereits Träger einiger nationaler Würden. 2009 hat er die „Kennedy Centers Honors“ erhalten. 2016 überreichte Barack Obama ihm die „Presidential Medal of Freedom“. Der 73-Jährige absolviert zurzeit mit der E-Street-Band den USA-Abschnitt ihrer diesjährigen Welttournee, am gestrigen Montag (20. März) spielten sie eine Show in Boston. Zwischen Mai und Juni kommen sie nach Europa, für vier Termine auch nach Deutschland. Am 21. Juni nach Düsseldorf, am 15 Juli nach Hamburg, am 21 Juli an den Hockenheimring und zwei Tage später nach München.