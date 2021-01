Bruce Springsteen hat für 2021 „große Überraschungen“ parat

Die Platten des Jahres - ausgewählt von ROLLING-STONE-Autor Max Gösche. Mit Bruce Springsteen, My Morning Jacket und Ozzy Osbourne.

BRUCE SPRINGSTEEN - Letter To You BOB DYLAN - Rough And Rowdy Ways LAURA MARLING - Song For Our Daughter A GIRL CALLED EDDY - Been Around ELVIS COSTELLO - Hey Clockface THE KILLERS - Imploding The Mirage MY MORNING JACKET - The Waterfall II BRIGHT EYES - Down In The Weeds, Where ... FIONA APPLE - Fetch The Bolt Cutters RUFUS WAINWRIGHT - Unfollow The Rules LUCINDA WILLIAMS - Good Souls Better Angels OZZY OSBOURNE - Ordinary Man JARV IS... - Beyond The Pale BEN WATT - Storm Damage ADRIANNE LENKER - Songs RON SEXSMITH - Hermitage THE JAYHAWKS…