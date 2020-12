Bruce Springsteen hat ein umfangreiches Boxset angekündigt, das sich um sein 1978 veröffentlichtes Meisterwerk „Darkness On The Edge Of Town“ drehen wird.

In der Box enthalten ist ein 24-teiliges CD-Set, das insgesamt acht vollständige Shows seiner legendären Tour im Jahr 1978 enthält, die der Boss kurz nach der Albumveröffentlichung von „Darkness On The Edge Of Town“ mit der E Street Band anging.

Springsteens „Darkness“-Tour: Acht Konzerte auf CD

In der Ankündigung hieß es, dass die Box acht der besten Bruce-Springsteen-Auftritte der damaligen Tour beinhalte und ab dem 1. Februar 2021 limitiert erhältlich ist.

Außerdem hieß es: „Dieses 24-CD-Set enthält alle fünf legendären Radioaufnahmen der „Darkness“-Tour: The Roxy in LA, The Agora in Cleveland, The Capitol Theatre in Passaic, New Jersey, Fox Theatre in Atlanta und Winterland in San Francisco.“ Damit aber nicht genug: Mit enthalten sind auch die Shows in Passaic und San Fransisco sowie der Auftritt in Houston, Texas.

Am 23. Oktober veröffentlichte Springsteen sein inzwischen 20. Studioalbum „Letter To You“ – für zahlreiche Kritiker eines der Alben des Jahres.