Bruce Springsteen: Hört hier den neuen Song „Addicted to Love“

Bruce Springsteen hat einen neuen Song veröffentlicht. Die Single „Addicted to Love“ ist Teil des Soundtrack für den bevorstehenden Film „She Came to Me“, der in einer Woche (6. Oktober) in die Kinos kommt. Das Lyric-Video könnt ihr am Ende des Artikels finden.

Der Piano-Track wurde produziert von Ron Aniello und Bryce Dessner (The National) und enthält ein Feature von Springsteens Ehefrau Patti Scialfa. Rebecca Miller, Regisseurin von „She Came to Me“, sagt, dass es so ist, als sei ein Traum wahr geworden, als der Sänger ihr die Zusage gab.

„Ich liebe Bruce‘ Musik wirklich“, teilte Miller „Variety“ mit. „Für das Ende von ‚She Came to Me‘ wollten wir einen Originalsong … Ich hatte den geheimen Wunsch, dass es Bruce sein könnte, aber ich habe gezögert zu fragen, weil ich es für so unwahrscheinlich hielt. Ehrlich gesagt war ich ein bisschen schüchtern.“

Dessner nahm ihr die Angst und ermutigte sie, Springsteen zu kontaktieren. Sie fährt fort: „[Er] ermutigte mich zu fragen – er war sich sicher, dass Bruce den Film lieben würde. Also habe ich ihn angesprochen. Bruce und [Scialfa] sahen sich schließlich den Film an, und zu meiner Freude gefiel er beiden! Bruce sagte, er würde sich ein paar Tage Zeit nehmen, um zu sehen, ob ihm etwas für einen Song einfiele. Wie durch ein Wunder war ‚Addicted to Romance‘ das Ergebnis. Er sagt, er sei durch den Film inspiriert worden, was für mich eine große Ehre ist.“

Springsteen musste kürzlich alle verbleibenden Daten seiner diesjährigen Tour absagen, da er an einem Magengeschwür erkrankte. Über die sozialen Medien teilt er mit, dass es ihm bereits besser ginge und sich darauf freut, die Tour im nächsten Jahr nachzuholen.

Seht hier das Lyric-Video für „Addicted to Love“: