Neue Single der Rolling Stones: Davon ist „Sweet Sounds of Heaven“ inspiriert

Die Rolling Stones haben heute (28.09.) die zweite Single „Sweet Sounds of Heaven“ aus ihrem bevorstehenden Album „Hackney Diamonds“ veröffentlicht. Der Song zeichnet sich nicht nur durch eine herausragende Gesangsleistung von Lady Gaga, sondern auch durch den musikalischen Input von Stevie Wonder aus, der den Track mit Fender Rhodes, Moog und Klavier begleitete.

Der Stones-Song mit souligen Gospel-Anleihen sei den Stones zufolge völlig spontan entstanden. Mick Jagger sei an einem sonnigen Nachmittag in seinem Londoner Zuhause gewesen, „die Blätter raschelten im Wind draußen in den Bäumen, und er begann, ein Akkordmuster aus C, F und B-Dur auf seinem Klavier zu spielen“, heißt es zum Release von „Sweet Sounds of Heaven“.

Der Track wurde später in den Henson Recording Studios in Los Angeles, den Metropolis Studios in London und den Sanctuary Studios auf den Bahamas aufgenommen und wurde von Mick Jagger und Keith Richards fertig geschrieben. Während der Aufnahmesessions in Los Angeles luden die Rolling Stones dann schließlich auch Stevie Wonder und Lady Gaga ein, um gemeinsam mit ihnen an „Sounds of Heaven“ zu arbeiten.

Rolling Stones: Lady Gaga und Stevie Wonder inspirieren die Band schon länger

Sowohl Lady Gaga als auch Stevie Wonder sind zuvor mit den Rolling Stones aufgetreten. Lady Gaga tat dies 2012 im Rahmen der „50 & Counting“-Tournee der Band. Ihre Performance von „Gimme Shelter“ wurde schließlich auch auf dem Live-Album „GRRR“ veröffentlicht. Stevie Wonder begleitete die Stones auf ihrer US-Tournee im Jahr 1972 und trat regelmäßig zusammen mit ihnen für ein Medley aus „Satisfaction“ und „Uptight (Everything’s Alright)“ auf.

Erst kürzlich hatten die Rolling Stones „Hackney Diamonds“ bei einem weltweit live gestreamten Event im Hackney Empire in Ost-London angekündigt. Beim Livestream gab es als besonderes Highlight auch die Premiere des Videos zum neuen Song „Angry“ mit Schauspielerin Sydney Sweeney, das mittlerweile über 16 Millionen Aufrufe verzeichnet. Für die Rolling Stones ist es das erste Studioalbum mit neuem Material seit „A Bigger Bang“ aus dem Jahr 2005 – und der erste Langspieler seit dem Tod ihres Bandkollegen Charlie Watts.