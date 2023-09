Bruce Springsteen verschiebt restliche Tour aufgrund eines Magengeschwürs

Foto: Getty Images, Euan Cherry. All rights reserved.

Bereits Anfang September musste Bruce Springsteen die geplanten September-Konzerte von ihm und der E Street Band wegen seines Magengeschwürs verlegen. Nun meldet sich der Sänger zurück und verschiebt auch alle weiteren Konzerte, die für 2023 geplant waren.

Im August wurde bei dem 74-Jährigen eine Erkrankung festgestellt, die sich später als Magengeschwür herausstellte. Im aktuellen Statement hieß es, er befände sich zwar auf dem Weg der Besserung, müsse jedoch aufgrund von anhaltender Behandlung alle für Dezember geplanten Shows auf 2024 verlegen.

„Vielen Dank an alle meine Freunde und Fans für ihre guten Wünsche, ihren Zuspruch und ihre Unterstützung. Ich bin auf dem Weg der Besserung und kann es kaum erwarten, euch alle nächstes Jahr wiederzusehen“, schreibt Springsteen unter dem aktuellen Beitrag seiner Instagram-Seite.

Springsteens Instagram-Post:

Im Sommer trat Bruce Springsteen gemeinsam mit der E Street Band auch in fünf Städten in Deutschland auf. ROLLING STONE urteilte über den Düsseldorf-Gig: „Es wird behauptet, Glück gebe es immer nur in kleinen Momenten. Das stimmt nicht. Bei Bruce Springsteen dauert das Glück drei Stunden.“. Die ganze Review könnt ihr hier lesen.

Bruce Springsteen spielt „Born In The USA“ in Düsseldorf: