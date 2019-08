Bruce Springsteen: Unveröffentlichter Song „I’ll Stand By You“ im Stream

Am 14. Juni veröffentlichte Bruce Springsteen „Western Stars“, sein erstes Album seit rund fünf Jahren. Nun beglückt „The Boss“ seine Fans gleich wieder mit neuem Material. Das Lied „I’ll Stand By You“ schrieb er schon 2016, behielt es aber bisher für sich.

Überraschenderweise wurde er dabei von der Buch- und Filmreihe rund um die Zauberwelt Harry Potters inspiriert: „Der Song ist ziemlich gut! Man muss mal nachfragen, warum er es nie auf den Soundtrack geschafft hat“, erklärte der Musiker im Interview mit „BBC Radio 1“- Moderator Simon Mayo.

Dafür ist „I’ll Stand By You“ Teil des neuen Films von Gurinder Chadha. „Blinded By The Light“ handelt von dem britisch-pakistanischen Journalist Sarfraz Manzoor, bekanntermaßen ein großer Springsteen-Fan, und der im britischen Luton in den 1980er-Jahren eine Kindheit durchlebte, die auch von Rassismus geprägt war.

Der Film basiert auf den Memoiren Manzoors, „Greetings from Bury Park: Race, Religion, and Rock ’n‘ Roll“, die 2007 erschienen. Auf dem Soundtrack werden mehrere Songs Springsteens zu hören sein, darunter beispielsweise „Thunder Road“, „The River“, „The Promised Land“ und der bisher unbekannte Titel „I’ll Stand By You“.

Hören Sie hier „I’ll Stand By You“ von Bruce Springsteen:

Wie Springsteen kürzlich bekannt gab, soll noch dieses Jahr ein Film zu „Western Stars“ erscheinen.