Bruce Springsteen: Film zu „Western Stars“ für 2019 angekündigt

Fünf Jahre ließ sich Bruce Springsteen bis zur Veröffentlichung seines neuen Albums Zeit. Mit „Western Stars“, das am 14. Juni 2019 erschien, vereinte der 69-Jährige Streicher und Americana und bewies seinen Fans, dass sich die lange Wartezeit gewiss gelohnt hat. Eine Tour zur neuen Platte wird es aber scheinbar nicht geben. Um Frustration seitens seiner Zuhörer zu vermeiden, bietet der Musiker nun eine Alternative. Noch in diesem Jahr soll ein Film zu „Western Stars“ erscheinen.

Wie Springsteen in einem Interview mit „Variety“ berichtete, wird die Musik-Doku hauptsächlich aus einem Live-Konzert bestehen: „In dem Film spielen wir „Western Stars“ von Anfang bis Ende durch. Ein paar andere Dinge sind aber auch zu sehen.“

„Ich wusste, dass wir nicht auf Tour gehen würden, also dachte ich mir, dass der Film die beste Art ist, damit umzugehen“, so der Sänger. Wieder handelt es sich um eine Zusammenarbeit mit Tom Zimny, der bereits bei „Springsteen on Broadway“ und einigen seiner Musikvideos und Kurzfilme Regie führte. Anfang des Jahres gab Springsteen bekannt, dass er an Material für die E Street Band arbeite und für nächstes Jahr auch eine Tour geplant sei.

