Bruce Springsteens wichtigste Tour: „Das Land steht auf der Kippe“

Bruce Springsteen, der seit Langem kein Blatt vor den Mund nimmt, wenn es um seine Ablehnung von Präsident Donald Trump geht, hat seine Absichten für die bevorstehende Land-of-Hope-and-Dreams-Tour mit der E Street Band unmissverständlich formuliert: „Die Tour wird politisch sein und sich sehr konkret mit dem befassen, was gerade im Land passiert“, sagte er der Minnesotaer „Star Tribune“ in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview.

„Die E Street Band ist für harte Zeiten gemacht“, sagte er. „Das war sie schon immer. Das sind die Momente, in denen wir der Community wirklich etwas wert sein können.“

Die Tour startet am Dienstag in Minneapolis, wo Springsteen seinen Song „Streets of Minneapolis“ im Januar bei Tom Morellos Anti-ICE-Protestkonzert live uraufführte, und endet am 27. Mai in Washington, D.C. Außerdem ist Springsteen für Samstag beim No-Kings-Protest in St. Paul angekündigt – eine Bewegung, die er als „von großer Bedeutung“ bezeichnete.

Harte Zeiten, klare Worte

„Ich kenne keine andere Zeit, in der das Land so fundamental herausgefordert wurde und unsere grundlegenden Ideen und Werte so fundamental auf dem Prüfstand standen wie jetzt“, sagte Springsteen der Zeitung. „Ich müsste bis ins Jahr 1968 zurückgehen, als ich 18 war, um einen Moment zu finden, in dem es sich anfühlte, als stünde das Land so sehr auf der Kippe – als ob so unglaublich viel auf dem Spiel stünde: wer wir sind, welches Land wir sein wollen und was für Menschen wir sein wollen. Das ist ein entscheidender, absolut entscheidender Moment.“

Morello wird Springsteen bei jedem Datum der Tour begleiten. Im Interview mit der „Star Tribune“ erzählte Springsteen, dass Morello ihm beim Schreiben von „Streets of Minneapolis“ unschätzbare Ratschläge gegeben habe. „Ich neige dazu, auch bei meinen politischen oder gesellschaftlichen Songs eher mit Nuancen zu arbeiten“, sagte der Singer-Songwriter. „Ich will nie klingen, als würde ich von der Kanzel predigen. Aber wie Tom sagte: ‚Nuancen sind wunderbar, und manchmal muss man ihnen eins auf die Nase geben.‘ Und das war so ein Moment.“ Er fügte hinzu, er freue sich, Morello auf der Tour dabei zu haben, denn: „Er bringt der E Street Band immer eine gewisse Schärfe.“

Trumps Weißes Haus hat Springsteens Widerstandsaktivismus in den vergangenen Monaten wiederholt abgetan. Im Januar erklärte eine Sprecherin des Weißen Hauses, man werde „Streets of Minneapolis“ nicht kommentieren – einen Song, der an das Schicksal zweier amerikanischer Staatsbürger erinnert, die in der Stadt von ICE-Beamten getötet wurden. „Die Trump-Administration beschäftigt sich … nicht mit irgendwelchen Songs mit irrelevanten Meinungen und falschen Informationen“, sagte sie.

Springsteens Reaktion auf Kritik

Als Springsteen die Tour ankündigte, reagierte ein weiterer Sprecher des Weißen Hauses, Steven Cheung, ähnlich abweisend – mit einer überraschend wortspielreichen Tirade: „Wenn dieser Versager Springsteen in seine eigene City of Ruins im Kopf zurückkehrt, wird er merken, dass seine Glory Days hinter ihm liegen und seine Fans ihn Out in the Street gelassen haben, ihn in einem Tenth Avenue Freeze-Out stecken lassen, weil er an schwerem Trump Derangement Syndrome leidet, das sein Gehirn zerfressen hat.“

Springsteen sagte der „Star Tribune“, er mache sich keine Sorgen um politischen Gegenwind. „Mein Job ist ganz simpel: Ich tue, was ich tun will, ich sage, was ich sagen will, und dann dürfen die Leute sagen, was sie darüber sagen wollen. … Ich mache mir keine Gedanken darüber, ob man diesen oder jenen Teil seines Publikums verliert“, sagte er. „Ich hatte immer ein Gefühl dafür, welche kulturelle Rolle wir spielen, und ich bin dieser Idee der Band nach wie vor tief verpflichtet. Der Gegenwind gehört einfach dazu. Ich bin für alles bereit.“

Anfang dieser Woche gab die American Civil Liberties Union bekannt, dass sie gemeinsam mit Springsteen einen 30-sekündigen Spot produziert hat, der gegen eine Executive Order protestiert, die Trump im Januar 2025 unterzeichnete, um die Verfassung dahingehend zu ändern, dass in den USA geborenen Kindern keine automatische Staatsbürgerschaft mehr gewährt wird. Der Spot verwendet Springsteens „Born in the U.S.A.“ Der U.S. Supreme Court wird die Rechtmäßigkeit der Executive Order am 1. April verhandeln.

ACLU und „Born in the U.S.A.“

„‚Born in the U.S.A.‘ trifft den Kern unseres Falls zum Geburtsortsprinzip perfekt“, sagte der Geschäftsführer der ACLU gegenüber ROLLING STONE. „Die Gefahr und das Versprechen dieses Moments sind in diesem Song verkörpert. Er passt perfekt zu diesem Fall, zu diesem Moment.“