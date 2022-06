Bruce Springsteen live 2023: Zusatzkonzert auf Hockenheimring

Bruce Springsteen & The E Street Band live in Deutschland! Das wird 2023 ein großes Event. Karten für die Gigs in Düsseldorf, Hamburg und München gingen in wenigen Minuten weg. Im priorisierten Vorverkauf kam es sogar zur Überlastung des Ticket-Servers. Nun wird es aufgrund der großen Nachfrage ein weiteres Open-Air-Konzert geben.

Die Zusatzshow findet am 21. Juli 2023 auf dem Hockenheimring statt. Tickets sind am Montag (13. Juni 2022) ab 10 Uhr im allgemeinen Vorverkauf erhältlich. Einen Online-Presale gibt es bereits am Freitag (10. Juni) ab 10 Uhr.

„Nach sechs Jahren freue ich mich, endlich wieder unseren großartigen und loyalen Fans zu begegnen“, sagte Bruce Springsteen zuletzt über die kommenden Shows. „Und ich kann es kaum erwarten, die Bühne mit der legendären E Street Band zu teilen. Wir sehen Euch da draußen im nächsten Sommer und darüber hinaus!“

Tickets für Bruce Springsteen auf dem Hockenheimring

PayPal Prio Tickets:

Fr., 10.06.2022, 10:00 Uhr (Online-Presale, 72 Stunden)

www.livenation.de/paypalpriotickets

MagentaMusik Prio Tickets:

Fr., 10.06.2022, 10:00 Uhr (Online-Presale, 72 Stunden)

www.magenta-musik-360.de/prio-tickets

Ticketmaster Presale:

Sa., 11.06.2022, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

www.ticketmaster.de/feature/presale/

Allgemeiner Vorverkaufsstart:

Mo., 13.06.2022, 10:00 Uhr