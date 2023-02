Depeche Mode: neue Konzerttermine 2023

Depeche Mode haben 29 Zusatztermine für ihre „Memento Mori“-Tour angekündigt – im Herbst und Winter touren sie durch die USA.

Die weiteren Konzerte wurden bereits zusammen mit dem Release-Termin ihres kommenden Albums „Memento Mori“ bekanntgegeben – nun wurden die Daten veröffentlicht. Die Zusatzshows starten am 21. September in Mexico City, das letzte Konzert findet am 15. Dezember in Los Angeles statt. Alle Termine gibt es hier.

Während ihrer letzten Tourneen haben Depeche Mode die Wintermonate auch dafür genutzt, in Europa Hallenkonzerte zu absolvieren. Der Tourneeplan ließe das aktuell noch zu. Vielleicht sind Martin, Dave und Band dann 2023/2024 auch noch bei In-Door-Auftritten zu sehen.

Ihre Welt-Tournee beginnt bereits am 23. März in Sacramento. Von dort aus reisen Dave Gahan und Martin Gore bis April durch den nördlichen Teil der USA. Ab Mai kommen die Musiker nach Europa und spielen acht Shows in Deutschland.

„Memento Mori“ erscheint am 24. März. Erster Vorbote ist die Single „Ghosts Again“. Die Songs auf der Platte schrieben Depeche Mode, die seit dem Tod von Andrew Fletcher als Duo aktiv sind, mit The-Psychedelic-Furs-Sänger Richard Butler.

Depeche Mode in Deutschland und Österreich – die Termine