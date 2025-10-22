Das Tao des Boss: Bruce Springsteen über Bruce Springsteen

Bruce Springsteen sprach in den ersten Jahren kaum über sich. Doch im Laufe der Jahrzehnte hat er Interviews, Memoiren und Reden genutzt, um sein Leben zu reflektieren – mit Weisheit, Humor und Verletzlichkeit. ROLLING STONE hat die besten Aussagen gesammelt: eine Art spirituelle Karte durch das Denken des Boss.

Der stille Anfang

Während der ersten zehn Jahre seiner Karriere hielt es Bruce Springsteen für wichtig, sich in öffentlichen Äußerungen zurückzuhalten und einfach seine Musik für sich sprechen zu lassen.

Sein früherer Manager Mike Appel musste ihn überreden, für eine Titelgeschichte des Time-Magazins im Jahr 1975 ein Interview zu geben, und Springsteen hielt sich generell aus parteipolitischen Auseinandersetzungen heraus – selbst als Präsident Reagan versuchte, sich einen Teil seiner Popularität zunutze zu machen, indem er ihn im Wahlkampf 1984 namentlich erwähnte.

Mehr zum Thema Bruce Springsteen: Alle Studioalben im Ranking

Aber im Laufe der Jahre fand Springsteen langsam seine Stimme. Er gab ausführliche Interviews in Rolling Stone und anderen Publikationen, schloss sich den Wahlkampagnen von John Kerry, Barack Obama, Hillary Clinton und Joe Biden an und hielt brillante Reden bei der Aufnahmezeremonie in die Rock & Roll Hall of Fame sowie bei anderen Veranstaltungen der Musikindustrie. Und in den letzten zehn Jahren veröffentlichte er seine Memoiren, trat in einer Ein-Mann-Show am Broadway auf und war in Podcasts und Talkshows auf der ganzen Welt zu Gast.

Über seine Helden

„Roy Orbisons Stimme war überirdisch. Er hatte die Fähigkeit, wie alle großen Rock’n’Roller, so zu klingen, als käme er von einem anderen Planeten, und dennoch genau das zu treffen, was das Herzstück deines heutigen Lebens ausmachte, und so erweiterte er deinen Horizont. Ich nehme seine Platten mit, wenn ich heute auf Tour gehe.“ –1987

„Dylan war ein Revolutionär, Mann. So wie Elvis deinen Körper befreite, befreite Bob deinen Geist. Und er zeigte uns, dass Musik, nur weil sie von Natur aus körperlich war, nicht anti-intellektuell sein musste. Er durchbrach die Grenzen dessen, was ein Musiker erreichen konnte. Ohne Bob hätten die Beatles nicht „Sgt. Pepper“ gemacht, vielleicht hätten die Beach Boys nicht „Pet Sounds“ gemacht, die Sex Pistols hätten nicht „God Save the Queen“ gemacht, U2 hätten nicht „Pride (In the Name of Love)“ gemacht, Marvin Gaye hätte „What’s Going On“ nicht gemacht, Grandmaster Flash hätte vielleicht „The Message“ nicht gemacht und die Count Five hätten „Psychotic Reaction“ nicht machen können. Und es hätte niemals eine Gruppe namens Electric Prunes gegeben, das ist sicher.“ –1988

„Creedence Clearwater Revival beging den Fehler, zu populär zu sein, als Hipness alles war. Sie spielten schnörkellose amerikanische Musik für das Volk. In den späten Sechzigern und frühen Siebzigern waren sie nicht die hippste Band der Welt – nur die beste.“ –1993

„Jeder Musiker hat seinen Genesis-Moment. Für Euch waren es vielleicht die Sex Pistols oder Madonna oder Public Enemy. Meiner war 1956, Elvis in The Ed Sullivan Show. An diesem Abend wurde mir klar, dass ein weißer Mann Magie erschaffen kann, dass man nicht durch seine Herkunft, sein Aussehen oder den sozialen Kontext, der einen unterdrückt, eingeschränkt sein muss. Man kann sich auf seine eigene Vorstellungskraft berufen und ein transformatives Selbst erschaffen.“ –2012

„Für mich waren die Animals eine Offenbarung. Die ersten Platten mit ausgeprägtem Klassenbewusstsein, die ich je gehört habe. ‚We Gotta Get Out of This Place‘ hatte dieses großartige Bassriff, das einfach den Takt vorgab. [spielt einen Ausschnitt des Songs] Das gilt für jeden Song, den ich je geschrieben habe. Das ist kein Scherz.“ –2012

„Astral Weeks war eine extrem wichtige Platte für mich. Sie hat mir Vertrauen in die Schönheit gegeben, sie hat mir ein Gefühl für das Göttliche vermittelt. Das Göttliche scheint sich durch das gesamte Album zu ziehen. Natürlich gab es den unglaublichen Gesang und das Bassspiel von Richard Davis. Es war Trance-Musik. Es war repetitiv. Es war immer wieder dieselbe Akkordfolge. Aber es zeigte, wie weitreichend etwas mit einer sehr einfachen Grundlage sein kann. Ohne Astral Weeks gäbe es kein ‚New York City Serenade‘.“ –2016

Über das Erwachsenwerden

„In der dritten Klasse steckte mich eine Nonne in eine Mülltonne unter ihrem Schreibtisch, weil sie mir sagte, dass ich dort hingehöre. Ich hatte auch die Ehre, der einzige Messdiener zu sein, der während der Messe von einem Priester auf den Stufen des Altars niedergeschlagen wurde. Der alte Priester wurde wütend. Meine Mutter wollte, dass ich lerne, wie man bei der Messe dient, aber ich wusste nicht, was ich tat, also versuchte ich, es vorzutäuschen.“ –1975

„Die ersten 13 Jahre meines Lebens verbrachte ich zur Hälfte in einer Art Trance. Die Leute hielten mich für seltsam, weil ich immer mit diesem Ausdruck im Gesicht herumlief. Ich war immer außen vor und schaute nur zu.“ –1975

„Ich wohnte früher in einem Zweifamilienhaus, und nachts schloss mein Vater die Haustür ab, sodass meine Schwester und ich durch die Küche hereinkommen mussten. Er saß die ganze Nacht mit ausgeschalteten Lichtern in der Küche, rauchte eine Zigarette, trank Bier – meine Mutter saß im Wohnzimmer und sah fern … Er fing an, mit mir darüber zu reden, was ich in der Schule machte oder ob ich einen Job suchte oder so etwas. Bald fingen wir an zu streiten und schrien uns gegenseitig an. Meine Mutter kam aus dem Wohnzimmer gerannt und versuchte, uns davon abzuhalten, miteinander zu streiten. Am Ende rannte ich aus dem Haus, stürmte zur Tür hinaus und sagte ihm, dass es mein Leben sei und ich tun könne, was ich wolle.“ –1976

„Sie gaben mir die [Militär-]Einberufungsformulare, und ich füllte alles aus. Ich gab sogar an, dass ich schwul sei und so weiter. Dann rief mich dieser Typ in sein Büro, sprach etwa drei Minuten lang mit mir und sagte mir, ich solle nach Hause gehen.“ –1979

„Ich erinnere mich, dass ich nach drei Tagen nach Hause kam und in die Küche ging, wo meine Mutter und mein Vater saßen. Mein Vater fragte: ‚Wo warst du?‘, und ich sagte: ‚Ich war zur Musterung.‘ Er fragte: ‚Was ist passiert?‘, und ich sagte: ‚Sie haben mich nicht genommen.‘ Und er sagte: ‚Das ist gut.‘“ –1985

„Meine Mutter überschüttete mich mit Zuneigung. Sie versuchte, mir die Liebe, die mir von meinem Vater fehlte, doppelt zu geben und vielleicht auch die Liebe zu finden, die ihr von meinem Vater fehlte. Ich weiß nur, dass sie immer hinter mir stand. Wenn ich wegen kleinerer Vergehen auf die Polizeiwache gebracht wurde, war sie immer da, um mich nach Hause zu bringen. Sie kam zu meinen unzähligen Baseballspielen, sowohl wenn ich versagte als auch in der einen Saison, in der ich mich zu einem echten Feldspieler und Schlagmann entwickelte und mein Name in den Zeitungen stand. Sie kaufte mir meine erste E-Gitarre, förderte meine Musik und schwärmte von meinen ersten kreativen Schreibversuchen. Sie war eine Mutter, und das war genau das, was ich brauchte, als meine Welt kurz davor war, auseinanderzufallen.“ –2016

Über Politik

„Ich war nie besonders politisch, aber ich hatte ein Gespür für Gerechtigkeit. Ich wollte immer wissen, wer gewinnt und wer verliert – und warum. Ich habe gelernt, dass man, wenn man über Amerika singt, auch über Politik singt, ob man will oder nicht.“ –1984

„Ich denke, Patriotismus ist die Liebe zu den Idealen deines Landes, nicht die Liebe zu seinen Führern. Ich liebe Amerika, aber ich habe nie aufgehört, es zu hinterfragen.“ –2002

„Wenn du über Arbeiter singst, singst du über Politik. Wenn du über Rassismus singst, singst du über Politik. Wenn du über Liebe und Verlust singst, singst du über das menschliche Leben – und das ist auch Politik.“ –2012

Über die E Street Band

„Ich habe die E Street Band nicht ausgesucht, sie ist mir passiert. Diese Menschen sind meine Zeugen. Sie haben mich durch die Dunkelheit begleitet, sie haben mein Leben mitgetragen.“ –1995

„Als wir Born to Run machten, hatte ich Angst, dass ich nie wieder etwas so Großes schaffen würde. Ich wusste nicht, dass es die E Street Band war, die das möglich machte. Sie waren mein Rückgrat, meine Bruderschaft.“ –2016

Über Romantik

„Ich war nie der Typ, der mit Liebe leicht umging. Ich dachte, ich könnte sie mit Musik ersetzen. Aber Musik liebt dich nicht zurück. Sie applaudiert dir, ja, aber sie schläft nicht neben dir ein.“ –2016

„Wenn du jemanden wirklich liebst, musst du dich zeigen. Nicht auf der Bühne, sondern im Leben. Und das ist viel schwieriger.“ –2018

Mehr zum Thema Warum hat Bruce Springsteen so viele Alben in seinem Archiv versteckt?

Über Clarence Clemons

„Clarence war der größte Mann, den ich je getroffen habe – körperlich, spirituell, emotional. Wenn er den Raum betrat, änderte sich die Atmosphäre. Unsere Freundschaft war das Herz der E Street Band. Ich konnte ihm in die Augen sehen und wusste, dass ich nicht allein war.“ –2011

„Ich habe nie wieder jemanden getroffen, mit dem ich so verbunden war. Er war mein Bruder – nicht durch Blut, sondern durch Musik.“ –2012