Diese Springsteen-Klassiker covert Jeremy Allen White

Jeremy Allen Whites Interpretationen von neun Klassikern von Bruce Springsteen werden auf dem offiziellen Soundtrack zum kommenden Biopic Springsteen: „Deliver Me From Nowhere“ zu hören sein. Er erscheint am 5. Dezember digital sowie auf CD und Vinyl .

Die Trackliste umfasst hauptsächlich Songs aus Springsteens Klassiker von 1982, „Nebraska“, da sich der Film um die Entstehung dieser LP dreht. White hat aber auch einige Songs aus „Born in the U.S.A.“ (1984), dem erfolgreichen Nachfolger von „Nebraska“, aufgenommen, darunter den Titelsong und „I’m on Fire“.

Abgerundet wird der Soundtrack durch Interpretationen von zwei Blues- und frühen Rock’n’Roll-Standards, die Springsteen in der Vergangenheit gecovert hat: Little Richards „Lucille“ und John Lee Hookers „Boom Boom“. Interessanterweise gibt es auch eine Performance von Screamin‘ Jay Hawkins‘ „I Put a Spell on You“, von der es keine Aufzeichnungen gibt, dass Springsteen sie jemals öffentlich aufgeführt hat.

Der Soundtrack zu „Deliver Me From Nowhere“ wurde von Dave Cobb produziert. Mitwirkende sind Rival Sons-Sänger Jay Buchanan, Jake und Sam Kiszka von Greta Van Fleet, Bassist Aksel Coe und Keyboarder Bobby Emmett. (Diese Musiker werden neben White für die Interpretationen von „Lucille“, „Boom Boom“ und „I Put a Spell on You“ genannt.)

„Deliver Me From Nowhere“ kommt am 23. Oktober in die Kinos, am Tag danach werden auch fünf Songs aus dem Soundtrack veröffentlicht: „Nebraska“, „Atlantic City“, „Mansion on the Hill“, „I’m on Fire“ und „Born in the U.S.A.“.

Neben White spielt Jeremy Strong Springsteens langjährigen Manager Jon Landau. Zur Besetzung gehören außerdem Paul Walter Hauser, Stephen Graham, Odessa Young, Gaby Hoffman, Marc Maron und David Krumholtz. „Deliver Me From Nowhere“ wurde von Scott Cooper geschrieben und inszeniert, basierend auf dem gleichnamigen Buch von Warren Zanes.

„Deliver Me From Nowhere“-Soundtrack: Tracklist