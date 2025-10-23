„Deliver Me From Nowhere“ zeigt die düsterste Seite von Springsteen

1981 stand Bruce Springsteen an einem Scheideweg. Er hatte gerade seine Tournee zu The River beendet, die mit seinen marathonartigen Rock-‚n‘-Roll-Revival-Shows ein Rekordpublikum angezogen hatte. Die E Street Band lief auf Hochtouren. „Hungry Heart“ war seine erste Single, die es in die Top Five der Billboard Hot 100 Charts schaffte. Das Engagement seiner Plattenfirma, seine Karriere zu fördern und ihn in die Oberliga zu bringen, hatte sich endlich ausgezahlt. Springsteen war nun bereit, ein Superstar zu werden – nicht der neue Dylan oder der nächste Elvis, sondern sein Schicksal zu erfüllen, der lang erwartete Messias zu werden, bekannt als „Bruuuuuce.“ Und der Mann, der der Boss werden sollte, war wirklich, wahnsinnig, zutiefst verwirrt darüber, was er als Nächstes tun sollte.

Der Ruhm stand ihm nicht gut zu Gesicht. Auch nicht, seine eigene Stimme aus dem Radio dröhnen zu hören, die predigte, wie man sein Geld hinlegt und seine Rolle spielt. Also zog sich Bruce in eine Mietwohnung in Colts Neck, New Jersey, zurück. Er saß mit lokalen Bar-Bands im Stone Pony zusammen und war glücklich, einfach nur ein weiterer arbeitender Musiker zu sein, der Little-Richard-Covers spielte. Er las die Kurzgeschichten von Flannery O’Connor. Er schaffte sich ein neumodisches Heimaufnahmegerät namens TEAC 144 an, für den Fall, dass er Lust bekam, Demos für die Jungs aufzunehmen. Er dachte an seine Kindheit, daran, wie viel Freude ihm das Tanzen mit seiner Mutter in ihrem alten Wohnzimmer bereitete und wie sehr sein Vater ihm als Kind Angst und Schrecken einflößte.

Und spät in einer Nacht sah Bruce zufällig Badlands, Terrence Malicks Film aus dem Jahr 1973, der die Mordserie von Charles Starkweather und Caril Ann Fugate dramatisiert, im Fernsehen. Vor ihm tat sich ein Kaninchenbau auf. Bald darauf nahm er seine Gitarre zur Hand und begann zu singen: „He saw her standing/On her front porch/Just a-twirlin’/Her baton.” Ein paar Tage später, nachdem er den Song, den er ursprünglich „Starkweather“ genannt hatte, weiter ausgearbeitet hatte, änderte Bruce das „er“ in der ersten Zeile in „ich“ – die karge, alte, seltsame Todestour durch Amerika wurde zu einer persönlichen Angelegenheit. Dann schlug unser Held einen Weg ein, der schließlich dazu führte, dass die Plattenfirma ausrastete, seinen Manager Jon Landau zwang, die künstlerische Integrität seines Freundes zu verteidigen, seine Fangemeinde zu verprellen riskierte und das düsterste und wohl beste Meisterwerk seiner bisherigen Diskografie produzierte.

Die Geschichte um „Nebraska“ ist bekannt

Selbst gelegentliche Studenten der Springsteenologie 101 kennen das Wann, Warum und Wie hinter diesem Ausreißer von einem Album, ganz zu schweigen davon, was jenseits des Horizonts lag. Das hindert „Deliver Me From Nowhere“ jedoch nicht daran, alle Details über die Entstehung von „Nebraska“, seinem Album aus dem Jahr 1982, zu erzählen, das unverbesserlichen Mördern, gequälten Highway Patrolmen, Möchtegern-Gangstern, Autodieben und Bruces eigenen widersprüchlichen Erinnerungen an seine Kindheit eine Stimme gab. (Das hält auch Disney, das Unternehmen, das den Film herausbringt, nicht davon ab, die Leute zu bitten, „keine Spoiler, Cameo-Auftritte, Charakterentwicklungen und detaillierte Handlungspunkte zu verraten“ – was uns 2025 leicht das größte Lachen des Jahres beschert hat).

Basierend auf Warren Zanes‘ unschätzbarem Buch mit dem gleichen Titel, reduziert der Drehbuchautor und Regisseur Scott Cooper in seiner dünn geschnittenen Miniatur-Biografie alles auf ein entscheidendes Jahr in Bruces Leben, kurz bevor der Boss in die Stratosphäre aufsteigt. Zunächst muss der Rockstar jedoch gefährlich nahe daran kommen, den Tiefpunkt zu erreichen.

Und wer könnte einen launischen, unberechenbaren Bruce besser spielen als Jeremy Allen White? Vergessen Sie „The Bear“ – lernen Sie den Boss kennen, der mit denselben Dämonen und quälenden Selbstzweifeln kämpft, die Carmy Berzatto stoisch nicken lassen würden.

Glücklicherweise versucht White nicht, Springsteen zu imitieren; abgesehen von einigen Sprüngen auf der Bühne und einem kurzen, heiseren Gespräch nach dem Konzert gibt es keinen wirklichen Versuch, Bruce zu „imitiere (Obwohl die Idee, einen Soundtrack mit dem Schauspieler zu veröffentlichen, der Songs aus „Nebraska“ singt, sicherlich … eine Option wäre.) White lehnt sich geschickt an eine allgemeine Einzelgänger-Stimmung an, die jemanden suggeriert, der sich in der Wildnis seiner eigenen Isolation verloren hat. Springsteen war berühmt genug, um von einem Autoverkäufer und Passanten erkannt zu werden, aber dennoch lokal genug, um jeden Sonntagabend mit den einfachen Rockern aus der Nachbarschaft zusammenzusitzen. Er kämpft gegen das, was auf ihn zukommt, und versucht herauszufinden, wo er hingehört. „Ich weiß, wer Sie sind“, gibt der Verkäufer zu. „Das macht uns zu Gleichgesinnten“, antwortet Springsteen.

„Deliver Me From Nowhere funktioniert am besten, wenn man vergisst, dass man eine Biografie sieht – was angesichts des Titels und des Marketings ironisch ist – und sich auf eines der anderen halben Dutzend Genres konzentriert, die Cooper und Co. bedienen. Es ist ein Prozessfilm, der Ihnen zeigen möchte, wie Springsteen eine Handvoll sparsamer, skizzenhafter Takes von „Atlantic City”, „Mansion on the Hill” und „Nebraska” in seinem Schlafzimmer aufgenommen hat, und wie er und seine Mitstreiter darum kämpften, die rohe Atmosphäre dieser Vier-Spur-Demos zu bewahren, moderne Soundmischungen zum Teufel.

Es ist eine Charakterstudie über einen Kleinstadtjungen, der versucht, an seiner Herkunft festzuhalten, um auf dem Boden zu bleiben, wenn es darum geht, wohin er geht. Es ist eine griechische Tragödie, die eine ernsthafte gotische Verwandlung erfahren hat, mit schwarz-weißen Rückblenden, die einen jungen Bruce (Matthew Anthony Pellicano Jr.) zeigen, der im Schatten eines imposanten, bedrohlichen Vaters (Stephen Graham, großartig wie immer) und einer beschützenden Mutter (Gaby Hoffmann) lebt. Familiäre Bindungen und das Milieu der amerikanischen Arbeiterklasse sind eine Spezialität von Cooper – siehe Out of the Furnace, Black Mass, Crazy Heart – und diese Szenen heben sich vom Rest der Erzählung ab und bringen das Beste im Filmemacher zum Vorschein.

Und es ist eine Liebesgeschichte, wenn auch nicht zwischen Bruce und seiner Freundin Faye Romano (Odessa Young), einer Zusammensetzung aus, laut seiner Autobiografie, „den vollkommen guten Frauen“, die er „immer wieder grob enttäuscht hat“. Im Kern ist „Deliver“ eine Hommage an die Verbindung zwischen Springsteen und Jon Landau, der hier von Jeremy Strong mit großer Energie gespielt wird. Als Manager, Consigliere, Vertrauter, Schutzengel und Mauer zwischen Bruce und den Führungskräften von Columbia Records ist Landau der beste Freund, den sich ein selbstsabotierender Rockstar wünschen kann.

Selbst als er die Zukunft in Form der ersten Aufnahme der E Street Band von „Born in the U.S.A.“ hört, steht dieser treue Fürsprecher zu seinem Mann. Ihr werdet euren Blockbuster bekommen, ihr Anzugträger, aber dieses ist das nächste Album. Ja, so klingt es. Nein, es wird keine Presse, keine Tourneen und keine Sexsymbol-Posen auf dem Cover geben. Landau ist nicht im Musikgeschäft tätig. Er ist im Bruce-Springsteen-Geschäft tätig, und was der Boss will, bekommt der Boss auch.

Man fragt sich, ob nicht etwas Ähnliches auch mit den Filmproduzenten passiert ist, die dachten, sie würden hier das nächste Musical-Superhelden-Spektakel vom Wiegenlied bis zur Beerdigung bekommen – eine „Boss-hemian Rhapsody“. Nachdem sie eine frühe Nachstellung des letzten Konzerts der River-Tour gesehen hatten, bei der die letzten Minuten von „Born to Run“ wie Queen bei Live Aid behandelt wurden, schwebten sie wahrscheinlich aus ihren Sitzen. Als sie dann den kleinen, einfarbigen Bruce sehen, der sich neben seinem Vater duckt, während er „Die Nacht des Jägers“ ansieht, könnte ihre Reaktion eine Zugabe aus dem Jahr 1982 sein: „ Das ist also die Biografie, und es wird ein Trauma-Drama, das so aussieht und sich so anhört?”

Es ist wahrscheinlich der einzige Film über einen Rockstar, in dem der Lohn nicht Goldplatten sind, sondern eine Therapie und der Anblick eines erwachsenen Mannes, der auf dem Schoß seines alten Vaters sitzt. Der Höhepunkt ist nicht eine hochgereckte Faust in der ausverkauften Arena. Es ist ein Moment, in dem, um es mit den Worten der Bibel zu sagen: Bruce weinte.

Was sagen Springsteen-Fans über „Deliver Me From Nowhere“?

Da ist natürlich auch noch die 100-Millionen-Dollar-Frage: Was werden Springsteen-Fans davon halten? Einige werden es als zu düster empfinden. Das können wir ihnen nicht verübeln. Andere werden sich mehr Sequenzen wie die in der Power Station wünschen, in der Bruce und die Band „Born in the U.S.A.“ spielen und Landaus kitschiger Aufforderung „Burn it down“ nachkommen. Wir nehmen ihnen das auch nicht übel, denn trotz der Mängel des Films ist das, was Cooper dem Publikum hier geboten hat, weitaus fesselnder als eine Live-Action-Zusammenstellung seiner größten Hits.

Viele werden jedoch wahrscheinlich zu schätzen wissen, wie gut der Film nicht den Bruce der frühen 1980er Jahre widerspiegelt, sondern den der 2020er Jahre, der in seinen Herbstjahren bemerkenswert reflektiert und ehrlich gegenüber sich selbst geworden ist. Deliver Me From Nowhere ist die Geschichte eines Künstlers, der seiner Muse von einer Klippe folgt. Die Tatsache, dass man weiß, dass er sich mit dem Fallschirm in Sicherheit bringt und ein zeitloses Werk ohne Kompromisse schafft, sorgt für ein vorhersehbares Happy End.

Aber eigentlich handelt es sich um das Porträt eines langsam voranschreitenden Nervenzusammenbruchs, der nur knapp vermieden werden konnte, weil der Protagonist bereit war, sich endlich mit seiner Vergangenheit auseinanderzusetzen. Das Lied, das einem am Ende in den Sinn kommt, stammt nicht aus „Nebraska“. Es stammt aus dem Titelsong eines Albums, das er 40 Jahre später herausbrachte, in dem der Held „ein Kreuz meiner Berufung trägt/Auf Rädern aus Feuer rolle ich hierher“. Bruce, der bereit war, der Retter des Rock ‚n‘ Roll zu werden, fiel in ein Loch. Dann exorzierte er etwas durch diese dunklen Klagelieder aus den Tiefen seiner Psyche, und man merkt, dass man zwei Stunden lang zugesehen hat, wie er sich wieder aufgerichtet hat.