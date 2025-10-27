Wie es ist, den Vater von Bruce Springsteen zu spielen

Für Stephen Graham war es ein großes Jahr für Vatermomente, angefangen mit seiner Rolle als verzweifelter Vater eines tragisch verdorbenen Sohnes in der Netflix-Miniserie „Adolescence“ – der epochalen Serie, die er auch mitentwickelt hat. Eine ebenso starke Leistung zeigt er als ganz anderer Vater, der geplagte Douglas Springsteen, in dem neuen Film „Deliver Me From Nowhere“.

Die neue Folge von „Rolling Stone Music Now“ unserer US-Kollegen befasst sich mit der Entstehung dieser Filmbiografie (in der Jeremy Allen White die Rolle des Bruce Springsteen spielt), wobei Moderator Brian Hiatt sowohl mit Graham als auch mit Regisseur/Drehbuchautor Scott Cooper spricht.

In seinem Interview spricht Graham darüber, wie er sich auf die Rolle vorbereitet hat, über seine Interaktionen mit Bruce Springsteen am Set und vieles mehr. Hier sind einige Highlights aus dem Interview mit Graham:

Bruce Springsteen hat Graham persönlich für die Rolle ausgewählt.

„Ich dachte: Was? Bruce weiß, dass es mich gibt?“, erinnert sich Graham. „Und [Regisseur Scott Cooper] meinte: ‚Ich möchte, dass du diese Rolle spielst, weil du ihr die nötige Tiefe verleihen kannst.‘ Und ich sagte: ‚Ja, ich mache es.‘ Und er sagte: ‚Ich habe dir das Drehbuch noch nicht geschickt.‘ Ich antwortete: ‚Das brauchst du auch nicht.‘“

Graham entdeckte in Gesprächen mit Bruce einen Schlüssel zu seiner Figur.

„Eines der wichtigsten Dinge war, dass Bruce, als ich ihn zum ersten Mal traf, sich dessen überhaupt nicht bewusst war, aber er veränderte den Ton seiner Stimme, wenn er aus der Perspektive seines Vaters sprach“, sagt Graham. „Immer wenn er über seinen Vater sprach, lag eine echte Ernsthaftigkeit und, ich wage zu sagen, ein Element der Angst – ein kleines bisschen – in seiner Stimme. Es war also offensichtlich die Wahrnehmung des Mannes, den er als seinen Vater wahrnahm … Darauf habe ich mich gestützt.“

Graham versuchte, die Ernsthaftigkeit der Rolle mit der Betreuung seines jungen Co-Stars Matthew Anthony Pellicano, der Bruce als Kind spielte, in Einklang zu bringen.

„Vergessen Sie nicht, dass Sie zwischen den Dreharbeiten warten und die Strenge, Tiefe und Würde der Figur, die Sie spielen, in einem Mann mit tiefen Gedanken in seinem Kopf haben“, erklärt Graham. „Und ein starkes Gefühl der Vorahnung, aber dennoch bin ich mit einem siebenjährigen Kind zusammen, das zum ersten Mal in einem Film mitspielt, also muss ich es für ihn unterhaltsam gestalten. Es ist also diese schöne Dualität der beiden Dinge … Man muss es schön gestalten. Man hat eine Verpflichtung, weil man möchte, dass er es noch einmal versucht.“

Graham beschreibt eine fast mystische kreative Energie während der Dreharbeiten zu einer entscheidenden Versöhnungsszene zwischen Bruce und seinem Vater.

„Ich möchte nicht prätentiös klingen, aber in diesem Raum herrschte eine gewisse Alchemie“, sagt Graham. „Und wir haben uns einfach darauf eingelassen. Jeremy und ich haben kaum miteinander gesprochen. Aber es gab diese enorme Verbindung und dieses Gefühl zwischen uns. Jeremy ist ein wunderbarer Schauspieler. Er ist so engagiert. Er verkörpert Bruce auf eine Weise, die ich als, ich wage zu sagen, formwandelnd bezeichnen würde.“

Bruce Springsteen war bei den düstersten häuslichen Szenen dabei, ließ Graham aber Freiraum zum Arbeiten.

„Bruce hat mich in keiner Weise behindert“, sagt Graham. „Aus meiner Sicht war er einfach eine weitere Wissensquelle, auf die ich zurückgreifen konnte, wenn ich wollte. Manchmal, am Ende einer Szene oder so, legte er einfach seine Hand auf meine Schulter, lächelte mich an und nickte mit dem Kopf. Und für mich war das seine Art, mir zu sagen: ‚Danke, gut gemacht.‘ …Einer der schönsten Momente war, als wir die Szene drehten, in der die Kinder über das Feld und zu dem riesigen Haus auf dem Hügel laufen. Da kam er zu mir und sagte einfach: ‚Wow, das ist Doug.‘ Ich fragte: ‚Wirklich?‘ Und er hatte dieses Lächeln im Gesicht.“

Graham sagt, dass eine Fortsetzung von „Adolescence“ vorerst nicht geplant ist.

„Wenn wir uns entscheiden, diese Welt zu einem späteren Zeitpunkt erneut zu besuchen, wird es eine völlig andere Geschichte sein“, sagt Graham. „Ich denke, diese Geschichte ist jetzt vollständig erzählt. Es gibt keinen weiteren Handlungsstrang mehr. Wir haben unser Ziel erreicht, nämlich eine Diskussion anzuregen … Teil von etwas zu sein, das das Bewusstsein schärft, war für mich ehrlich gesagt einfach unfassbar. Ich fühle mich sehr geehrt und bin überaus dankbar, Teil von so etwas Besonderem zu sein.“