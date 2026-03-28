Bruce Springsteen: „ICE hat sich die falsche Stadt dafür ausgesucht!“

Bruce Springsteen betrat am Samstag die Bühne in St. Paul, Minnesota, um bei der zentralen No-Kings-Rally „Streets of Minneapolis“ zu spielen.

„Diesen Winter brachten Bundesbehörden Tod und Terror in die Straßen von Minneapolis – aber sie haben sich die falsche Stadt ausgesucht“, sagte Springsteen zu den Tausenden Menschen vor dem Minnesota State Capitol. „Die Kraft und die Solidarität der Menschen von Minneapolis und Minnesota war eine Inspiration für das gesamte Land. Eure Stärke und euer Engagement haben uns gezeigt, dass dies noch immer Amerika ist, und dass dieser reaktionäre Alptraum – und diese Überfälle auf amerikanische Städte – keinen Bestand haben werden. Ihr habt uns Hoffnung gegeben, ihr habt uns Mut gegeben.“

Springsteen fuhr fort: „Und für jene, die ihr Leben gelassen haben: Renee Good, Mutter von drei Kindern, brutal ermordet. Alex Pretti, Krankenpfleger der VA, von ICE hingerichtet. In den Rücken geschossen und im Sterben auf der Straße zurückgelassen – ohne dass unsere gesetzlose Regierung auch nur den Anstand aufbrachte, ihren Tod zu untersuchen. Ihre Tapferkeit, ihr Opfer und ihre Namen werden nicht vergessen.“ Dann stimmte Springsteen „Streets of Minneapolis“ an.

Springsteen über No Kings

„Die No-Kings-Bewegung ist gerade von enormer Bedeutung“, sagte Springsteen der „Minnesota Star Tribune“ Anfang der Woche. „Wenn sich die Gelegenheit ergibt, etwas zu singen, bei dem das Timing entscheidend ist, und wenn man etwas Kraftvolles zu singen hat, hebt das den Moment auf eine andere Ebene – und die eigene Arbeit gleich mit.“

Springsteen schrieb und nahm „Streets of Minneapolis“ im Nachgang der ICE-Erschießungen von Renee Good und Alex Pretti auf. Sein Live-Debüt feierte der Song am 30. Januar bei einem Benefizkonzert im First Avenue der Stadt.

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„Es gibt bestimmte Momente, in denen man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist und etwas zutiefst Bedeutsames passiert, das größer ist als die Band. Das hat alles mit den Ereignissen des Tages zu tun, mit dem Moment, in dem man sich befindet“, sagte Springsteen der „Minnesota Star Tribune“ über den Auftritt im First Avenue. „Und deshalb steht Minneapolis [im Januar] ganz oben auf der Liste der bedeutungsvollsten Shows, die ich je gespielt habe.“

Drittes Mal live

Den Protestsong spielte Springsteen ein zweites Mal Anfang dieser Woche beim 30. Jahrestag von „Democracy Now!“ in New York – und nun zum dritten Mal am Samstag in St. Paul.

Springsteen und die E Street Band starten diesen Dienstag in Minneapolis ihre Land of Hope and Dreams Tour. „Die Tour wird politisch sein und sehr aktuell auf das eingehen, was im Land gerade passiert“, sagte Springsteen der „Star Tribune“ Anfang der Woche. „Minneapolis und St. Paul – das war der Ort, an dem ich sie beginnen wollte, und Washington der Ort, an dem ich sie beenden wollte.“