Bruce Springsteen: Väterliche Geste für jungen Schulschwänzer

Die Magengeschwüre sind offenbar gut ausgeheilt. Die Live-Maschine läuft wieder. Der Boss gibt sich fit und energetisch wie eh und je.

Die im letzten Jahr verschobenen Arena-Termine werden seit dem 19. März in Phoenix, Arizona, nachgeholt. Am letzten Sonntag (31. 03.) gastierte Bruce Springsteen und seine E Street Band im Chase Center in San Francisco.

Bekannterweise können seine Shows gerne mal drei Stunden und mehr dauern, also je nach Beginn bis spät in die Nacht hinein. Besonders für jüngere Fans kann das durchaus problematisch sein. Wenn man am nächsten Tag früh der Wecker klingelt, um pünktlich zur Schule zu kommen.

Ein bislang namensloser Springsteen-Jungfan aus der Bay Area verfiel am Wochenende auf eine clevere Idee, um seine ersten Schulstunden „legal“ ausfallen lassen zu können: Er ließ den Boss höchstpersönlich für ihn bürgen.

Die unterschriebene Notiz dürfte in den einschlägigen Fan-Foren bald heiß gehandelt werden. Die nassforsche Bitte wurde während wegen Show am Sonntag durch ein selbstgebasteltes Schild in den vorderen Reihen vorgetragen. Mit einer per Filzstift gemalten Aufschrift „Skipping School Sign My Note?“

In einer Songpause seines epischen 29-Song-Sets unterschrieb ein sichtlich amüsierter Springsteen die „Abwesenheitsnotiz“ höchstpersönlich und ließ diese durchs johlende Publikum reichen.

Neben „Atlantic City“ wurden ewige Klassiker wie „Something in the Night“, „Because The Night“, „No Surrender“, „Racing in the Street“ oder“Bobby Jean“ in 2024er-Versionen interpretiert.

Die Springsteen-Saga in Deutschland startet am 05. Juli in der Arena in Hannover, vorher spielt er in den benachbarten Niederlanden, etwa am 27. Juni in Nijmegen.