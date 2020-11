Rekord: Bruce Springsteen ist erster Künstler, der in jedem der letzten sechs Jahrzehnte ein Top-Fünf-Album hat

Es gibt nur einen Künstler, der es geschafft hat, in den letzten sechs Jahrzehnten jeweils ein Album vorzulegen, dass es in die US-amerikanischen „Top Five“ der Billboard-Charts geschafft hat. Sein Name ist: Bruce Springsteen.

Im vergangenen Monat (23. Oktober) veröffentlichte der Musiker seine neue Platte „Letter To You“ und damit sein 20. Studioalbum. Damit belegte der Sänger Platz 2 der „Billboard Hot 200 Charts“. In diesem Sinne hält sich der Boss mit seinem Album derzeit an einem Ort auf, der ihm seit sechs Jahrzehnten bereits vertraut ist: Die vorderen Ränge der Charts.

Die 1970er Jahre

Bereits in den 1970er Jahren erzielte Springsteen zwei Top-Fünf-Alben auf der „Billboard Hot 200“. Zuerst mit „Born To Run“ und später mit „Darkness On The Edge Of Town“. Doch der Musiker war weder eine Eintagsfliege noch eine Einjahrzehntsfliege.

Die 1980er Jahre

In den 80er Jahren erklomm er mit dem Nummer-Eins-Album „The River“ zusammen mit „Nebraska“, „Born In The USA“, „Bruce Springsteen & The E Street Band 1975-1985“ und „Tunnel Of Love“ erneut die Spitzen der Charts.

Die 1990er Jahre

Aller guten Jahrzehnte sind drei, und so setzte Springsteen sein Erfolgskonzept in 90er Jahren einfach fort. Mit „Human Touch“ und „Lucky Town“ erzielte er ein Nummer-zwei- und Nummer-drei-Album. Mit seiner 1995 erschienenen „Greatest Hits“-Kompilation schaffte er es sogar erneut wieder auf die Nummer Eins.

Die 2000er Jahre

Auch der Jahrhundertumbruch tat seinem Erfolg keinen Bruch. In den Nuller-Jahren erschienen „The Rising“, „Devils & Dust“ und „We Shall Overcome: The Seeger Sessions“, „Magic“ und „Working On A Dream“. Fünf Alben, die alle in den Top Five zu finden sind.

Die 2010er Jahre bis heute

Zuletzt erreichte er vier Top Five in den 2010er Jahren, einschließlich seiner 2019 erschienenen Platte „Western Stars“. Und dann war es so weit: „Letter To You“ ist auf Platz zwei der „Billboard Hot 200“ eingestiegen, um diesen Rekord und Springsteens Erfolg zu vervollständigen.