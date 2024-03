Bruce Springsteen: Neue Best Of – Tracklist, Cover, Termin

Ein neues Album mit den größten Hits von Bruce Springsteen mit dem Titel „The Best of Bruce Springsteen“ wird am 19. April erscheinen. Die Platte enthält neben vielen seiner Klassiker auch Songs von seinen neueren Alben enthalten.

Die physische Version wird 18 Tracks enthalten, die digitale Version kommt sogar auf 31 Songs.

1995 hat Springsteen mit „Greatest Hits“ sein erstes Best-of-Album veröffentlicht. 2013 erschien mit „Collection 1973-2012“ eine erste karriereumfassende Zusammenstellung, nun werden auf dem kommenden Album noch die vergangenen zehn Jahre abgedeckt.

Springsteen und die E Street Band werden in diesem Jahr durch Großbritannien und Irland touren. Außerdem wird ein Film zur Entstehung seines Albums „Nebraska“ von 1982 produziert, bei dem der Boss beteiligt ist.

„The Best of Bruce Springsteen“ : Tracklist CD und Vinyl

„Growin’ Up“

„Rosalita (Come Out Tonight)“

„Born To Run“

„Thunder Road“

„Badlands“

„Hungry Heart“

„Atlantic City“

„Dancing In The Dark“

„Born In The U.S.A“

„Brilliant Disguise“

„Human Touch“

„Streets Of Philadelphia“

„The Ghost Of Tom Joad“

„Secret Garden“

„The Rising“

„Girls In Their Summer Clothes“

„Hello Sunshine“

„Letter To You“

„The Best of Bruce Springsteen“ : Tracklist digitale Deluxe-Version