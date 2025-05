Harvard, Springsteen und Tom Morello gegen Trump

Als Tom Morello von Rage Against the Machine am Sonntagabend beim Boston Calling Music Festival die Bühne betrat, hatte er in seinem Soloauftritt eine deutliche Botschaft parat. Auf der Leinwand hinter ihm waren fast zwei Dutzend Buttons zu sehen, auf denen „Fuck Trump“ zu lesen war, der Präsident als ‚Tyrann‘ bezeichnet und als „Hasser in Chief“ bezeichnet wurde. Morello wandte sich an das Publikum. Und sagte: „Willkommen, Brüder und Schwestern. Zum letzten großen Event, bevor sie uns alle ins Gefängnis werfen.“

Unterstützung für Bruce Springsteen im Streit mit Trump

Morello nutzte seinen Auftritt, um sich der Legion von Musikern anzuschließen, die Bruce Springsteen in dessen jüngster Auseinandersetzung mit Donald Trump unterstützen. „Bruce geht gegen Trump vor. Weil Bruce sein ganzes Leben lang für Wahrheit , Gerechtigkeit, Demokratie und Gleichheit gekämpft hat“, sagte Morello. „Und Trump ist sauer auf ihn. Weil Bruce ein größeres Publikum anzieht. Scheiß auf den Typen.“ Der Gitarrist spielte aus Solidarität eine Coverversion von Springsteens „The Ghost of Tom Joad“.

„This Land Is Your Land“: Zensur und revolutionäre Botschaft

An anderer Stelle seines Sets spielte Morello „This Land Is Your Land“ von Woody Guthrie. Ein Lied, das er in der dritten Klasse gelernt hatte. Nur um später festzustellen, dass wesentliche Textzeilen aus der ihm bekannten Version entfernt worden waren. „Es ist ein wunderschöner Song. Aber sie haben alle Strophen zensiert, die erklären, worum es in dem Song wirklich geht“, sagte Morello. „Das ist eine revolutionäre Hymne. Woody Guthrie wusste, dass Musik etwas sein kann, das Menschen erhebt. Vereint und transzendiert. Ein Schutzschild und eine Waffe für Veränderungen. Autoritäre und Milliardäre glauben, dass dieses Land ihnen gehört. Woody Guthrie wusste, dass dieses Land euch gehört.“

Seine Schilderung des Songs spiegelt die jüngsten Äußerungen von Neil Young wider, der sich ebenfalls gegen Trump positioniert hat. „Bruce und Tausende von Musikern denken, dass Sie Amerika ruinieren. Sie machen sich darüber Sorgen, statt sich um die sterbenden Kinder in Gaza zu kümmern. Das ist Ihr Problem. Ich habe keine Angst vor Ihnen. Und der Rest von uns auch nicht“, sagte Young letzte Woche. „Sie vergessen Ihre eigentliche Aufgabe. Sie arbeiten für uns.“

Fördermittel-Streit zwischen Harvard und US-Regierung

Morello vertritt in diesem Kampf nicht nur Musiker. Er zeigte auch seine Unterstützung für seine Alma Mater, die Harvard University, bei dem Festival, das im Harvard Athletic Complex stattfindet. Die Ivy-League-Universität verklagte kürzlich das Heimatschutzministerium, das Außenministerium und das Justizministerium als Reaktion auf den Versuch der Trump-Regierung, die Universität daran zu hindern, internationale Studenten aufzunehmen. Anfang dieses Monats fror das Bildungsministerium alle Bundeszuschüsse für Harvard ein. Weil die Universität sich weigerte, den Forderungen nachzukommen.

Der Musiker stellte den kostenlosen Kurs „ We the People: Civic Engagement in a Constitutional Democracy“ vor, der online über die Universität verfügbar ist. Morello erklärte, dass der Kurs „Grundlagen der US-Regierung, Verständnis der Verfassung und wie man eine diktatorische Machtübernahme in seinem Land erkennt“ vermittelt. Als hervorragender Student schloss er 1986 sein Studium in Harvard mit einem B.A. in Politikwissenschaft ab.

Gitarre mit Botschaft gegen I.C.E.

An einer anderen Stelle seines Auftritts drehte Morello seine Gitarre um. Und zeigte eine Botschaft auf der Rückseite, auf der stand: „Fuck I.C.E.“ Seit ihrem Amtsantritt hat die Trump-Regierung wiederholt gerichtliche Anordnungen missachtet, die eine ordnungsgemäße Verfahrensweise für Migranten in ihrer Einwanderungspolitik vorschreiben. Was auch zur Inhaftierung und Abschiebung von US-Bürgern geführt hat.

„No retreat, Baby“, schrieb Morello auf X in Anspielung auf seinen Auftritt. „Keine Kapitulation.“