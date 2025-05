Nach Attacke auf Boss: Wann vergreift sich Trump an Pearl Jam?

Am selben Tag, an dem Donald Trump eine Tirade in den sozialen Medien gegen Bruce Springsteen losließ, zeigte Pearl Jam während seines Konzerts am Freitag in Pittsburgh mit einer Coverversion von „My City of Ruins“ seine Solidarität mit dem E Street Rocker.

Pearl Jam setzt musikalisches Zeichen in Pittsburgh

Die Zugabe der „Dark Matter Tour¶ von Pearl Jam beginnt normalerweise mit einem Soloauftritt von Eddie Vedder an der Akustikgitarre. Nur wenige Stunden nachdem Trump Springsteen wegen dessen politisch aufgeladener Kommentare bei einem Konzert in Manchester, England, attackiert hatte, spielte Vedder zum zweiten Mal überhaupt seine Version des Songs von „The Rising“.

Vedder erwähnte die Situation zwischen Springsteen und Trump vor dem Auftritt zwar nicht, aber das Publikum war sich der Wutausbruch des Präsidenten auf Truth Social sehr wohl bewusst und skandierte „Bruuuuuuce!“, als der Song endete.

„My City of Ruins“ als Symbol der Solidarität

„My City of Ruins“ ist ein fester Bestandteil von Springsteens aktueller Konzertreihe. Wobei der Sänger die Einleitung des Songs nutzt, um seine bissigen Kommentare zur Lage Amerikas abzugeben. ‚Da draußen geht etwas sehr Seltsames, Merkwürdiges und Gefährliches vor sich‘, sagte er dem Publikum in Manchester. “In Amerika werden Menschen verfolgt, weil sie ihr Recht auf freie Meinungsäußerung nutzen. Und ihre Ablehnung zum Ausdruck bringen. Das passiert gerade. In Amerika finden die reichsten Männer Genugtuung darin, die ärmsten Kinder der Welt ihrem Schicksal zu überlassen, zu sterben. Das passiert gerade.“

Reaktionen auf Trumps Ausbruch: Unterstützung aus der Musikwelt

Trump, der über Springsteens Kommentare informiert wurde, wandte sich an Truth Social , um den Rocker als „hoch überbewertet“ und „nicht talentiert – nur ein aufdringlicher, widerwärtiger Idiot“ zu bezeichnen. Und Springsteen offenbar damit zu drohen, ihm nach Abschluss seiner Europatournee die Einreise in die USA zu verweigern. Die American Federation of Musicians (AFM) veröffentlichte daraufhin eine Erklärung zur Verteidigung von Springsteen (und Taylor Swift). Wobei Pearl Jam auf der Bühne in Pittsburgh zusätzliche Unterstützung leistete.

Pearl Jam: Weitere Besonderheiten des Konzerts

Das Konzert von Pearl Jam in der PPG Paints Arena am Freitag war auch deshalb bemerkenswert, weil die Band zum ersten Mal alle drei Songs mit dem Titel „Hand“ – „Sleight of Hand“, „Severed Hand“ und „Upper Hand“ – zusammen in einer Show spielte. Auf Wunsch der Fans spielte die Band auch zum ersten Mal seit 2016 den Song „Grievance“ aus dem Album „Binaural“.