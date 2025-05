Was die Demokraten von Bruce Springsteen lernen können

„Das Amerika, das ich liebe, das Amerika, über das ich geschrieben habe, das seit 250 Jahren ein Leuchtturm der Hoffnung und Freiheit ist, befindet sich derzeit in den Händen einer korrupten, inkompetenten und verräterischen Regierung“, erklärte Bruce Springsteen am 14. Mai auf einer Bühne in Manchester, Großbritannien. Bei der Auftaktshow seiner neu getauften „Land of Hope and Dreams Tour“ mit der E Street Band formulierte Bruce Springsteen seine Kritik an Donald Trump in patriotischen Worten. „Das Amerika, von dem ich euch seit 50 Jahren singe, ist real. Und trotz all seiner Fehler ist es ein großartiges Land mit großartigen Menschen. Und wir werden diese Zeit überstehen.“

Patriotismus gegen Trump: Bühne als Plattform

Wie in der neuesten Folge von „Rolling Stone Music Now“ diskutiert, waren Springsteens zahlreiche Reden auf der Bühne, untermalt von passenden Songs („Land of Hope and Dreams“, Bob Dylans „Chimes of Freedom“), wohl eine Meisterleistung in Sachen Oppositionsbotschaften. Sein Beharren auf der Existenz einer anderen, besseren Version des Landes sollte vielen strauchelnden Demokraten zu denken geben. Insbesondere angesichts der Aufmerksamkeit, die seine Worte bei Donald Trump hervorgerufen haben. Um die gesamte Folge zu hören, in der der Wortkrieg zwischen Trump und Springsteen und vieles mehr analysiert wird, klicken Sie hier. Um zum Podcast-Anbieter Ihrer Wahl zu gelangen, hören Sie sie sich auf Apple Podcasts oder Spotify an.

Donald Trump schlägt auf Truth Social zurück

Zwei Tage nach Springsteens Äußerungen bezeichnete Trump seinen Kritiker auf Truth Social als „ausgetrocknete Rocker-Pflaume“, dessen „Haut völlig verkümmert“ sei. Und warnte ihn, „SEINE KLAPPE ZU HALTEN, bis er wieder im Land ist“, mit dem ominösen Zusatz: „Dann werden wir alle sehen, wie es für ihn weitergeht!“ Die Drohungen eskalierten um 1:34 Uhr morgens. Am 19. Mai, dem Abend vor seinem geplanten Telefonat mit Wladimir Putin über die Ukraine, schrieb er: „WIE VIEL HAT KAMALA HARRIS BRUCE SPRINGSTEEN FÜR SEINEN SCHLECHTEN AUFTITT WÄHREND IHRER PRÄSIDENTSCHAFTSKAMPAGNE BEZAHLT?“ „Ich werde eine umfassende Untersuchung dieser Angelegenheit verlangen.“

Trumps Rundumschlag gegen weitere Promis

Trump forderte auch Ermittlungen gegen Taylor Swift , Beyoncé , Oprah Winfrey und irgendwie sogar gegen Bono. Der, wie Andy Greene von Rolling Stone in der neuen Folge betont, „überhaupt keine Rolle bei den Wahlen gespielt hat“. Wie in der Folge diskutiert, hat Trump das falsch verstanden. Wahlkampagnen sind tatsächlich verpflichtet, den fairen Marktwert für Produktionskosten zu zahlen, um nicht offengelegte Spenden zu vermeiden. (Als Rolling Stone diese Woche das Weiße Haus zu den unbegründeten Drohungen befragte, konterte ein Sprecher: „Die Rechenschaftspflicht für eine Gruppe von Menschen, die sich so verhalten, als stünden sie über dem Gesetz, mag für Rolling Stone unangenehm sein. Aber für das amerikanische Volk ist sie erfrischend.“)

Natürlich war es nicht nur Springsteens eloquente Formulierung seiner Ablehnung, die Trump irritierte. Wie seine Einbeziehung von Swift, Beyoncé und Winfrey in seine Drohungen zeigt, ist er ein Geschöpf des Ruhmes und des Showbusiness, das äußerst sensibel auf die Macht der Prominenten reagiert. Er hat zwei Wahlen gewonnen. Sieht sich aber immer noch mit der ärgerlichen Tatsache konfrontiert, dass die Popkultur noch lange nicht vollständig MAGA-isiert ist.

Unterstützung aus der Musikszene für Springsteen

Die Folge befasst sich auch mit der Frage, warum Musiker seit Januar relativ still über die Trump-Regierung sind. Und vermutet dafür eine Kombination aus einer Atmosphäre der Angst, dem Gefühl, dass die Widerstandsbotschaften im Stil von 2017 gescheitert sind, und der Tatsache, dass es für jüngere Künstler immer noch gesellschaftlich akzeptabler ist, Demokraten von links zu kritisieren, als Trump zu erwähnen. Dennoch haben Künstler wie Neil Young und Eddie Vedder ihn unterstützt. MJ Lenderman coverte „Darkness on the Edge of Town“ in einer offensichtlichen Solidaritätsbekundung.

