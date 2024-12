Frau von Bruce Willis hat ein „schweres Herz“ zum 17. Jahrestag

Seit dem Jahr 2007 ist Bruce Willis mit seiner Frau Emma Heming Willis zusammen. Zwei Jahre später heirateten beide. Nun feierten sie am 29. Dezember ihren 17. Jahrestag. In einem Beitrag teilte das Model einige Worte dazu – und wie es ist, mit der Demenz-Erkrankung ihres Mannes umzugehen.

„17 Jahre wir“, schrieb die 46-Jährige am 29. Dezember unter einem Beitrag ihres Instagram-Kontos. „Früher brachten Jahrestage Aufregung mit sich – heute, wenn ich ehrlich bin, wecken sie viele Gefühle, lassen eine Schwere in meinem Herzen und ein Loch in meinem Magen zurück.“

Willis weiter: „Ich gebe mir 30 Minuten Zeit, um in dem „warum er, warum wir“ zu sitzen und die Wut und den Kummer zu spüren.“ Doch die Mutter zweier Töchter möchte sich dennoch nicht von ihren Gefühlen überwältigen lassen: „Dann schüttle ich sie ab und kehre zu dem zurück, was ist. Und was ist… ist bedingungslose Liebe. Ich fühle mich gesegnet, sie zu kennen, und das nur wegen ihm. Ich würde es immer wieder tun, ohne zu zögern.“

Diagnose: Frontotemporale Demenz

Bruce Willis‘ Familie machten seine Erkrankung an der Frontotemporalen Demenz (FTD) im Februar 2023 öffentlich. Ein Jahr zuvor wurde der Schauspieler bereits mit Aphasie diagnostiziert, welche sich später als weiteres Symptom seiner Demenz-Krankheit herausstellte.

So schrieb Emma Heming Willis am 16. Februar 2023 in einem Instagram-Posting: „Seit der Bekanntgabe von Bruce‘ Aphasie-Diagnose im Frühjahr 2022 hat sich sein Zustand weiterentwickelt, und wir haben jetzt eine genauere Diagnose: Frontotemporale Demenz (FTD). Leider sind die Kommunikationsprobleme nur ein Symptom der Krankheit, mit der Bruce zu kämpfen hat. Das ist zwar schmerzhaft, aber es ist eine Erleichterung, endlich eine klare Diagnose zu haben.“

Bruce Willis in einer „stabilen Lage“

Auch Willis’ Ex-Gattin Demi Moore kümmert sich um das Wohlbefinden des „Stirb langsam“-Darstellers. So teilte die Schauspielerin am 13. September 2024 in der „Drew Barrymore Show“ mit: „Unter den gegebenen Umständen ist er in einer stabilen Lage.“ Und: „Ich sage meinen Kindern, dass man Menschen dort treffen muss, wo sie sich gerade befinden. Man sollte nicht daran festhalten, wer sie früher waren oder was man von ihnen erwartet, sondern akzeptieren, wer sie in diesem Moment sind. Daraus entsteht so viel Schönheit, Freude, Liebe und Süße.“

Moore und Willis waren von 1987 bis 2000 verheiratet. Aus ihrer Beziehung entstanden die drei Töchter Rumer, Tallulah Belle und Scout LaRue Willis, die ebenfalls ein freundschaftliches Verhältnis mit Willis’ neuer Familie pflegen.