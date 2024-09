Demi Moore über Bruce Willis: „Er ist in einer stabilen Lage“

Demi Moore hat in einer Talkshow ein Update zum Gesundheitszustand ihres Ex-Mannes Bruce Willis gegeben. Die 61-jährige Schauspielerin, die von 1987 bis 2000 mit Willis verheiratet war, sagte, dass der 69-jährige Actionstar „unter den aktuellen Umständen stabil“ sei.

„Viel Schönheit, Freude, Liebe“

Moore war am 13. September zu Gast in der „Drew Barrymore Show“, um über ihre Rolle im Body-Horrorfilm „The Substance“ zu sprechen, doch das Gespräch ging bald in Richtung des gesundheitlichen Befindens ihres früheren Gatten, mit dem sie auch drei Töchter hat. „Unter den gegebenen Umständen ist er in einer stabilen Lage“, erklärte sie.

„Ich sage meinen Kindern, dass man Menschen dort treffen muss, wo sie sich gerade befinden. Man sollte nicht daran festhalten, wer sie früher waren oder was man von ihnen erwartet, sondern akzeptieren, wer sie in diesem Moment sind. Daraus entsteht so viel Schönheit, Freude, Liebe und Süße.“

Demi Moore schilderte weiterhin, wie wichtig es für sie sei, regelmäßig nach Los Angeles zu fahren, um Quality Time mit Willis und der Familie zu verbringen. „Wenn ich in Los Angeles bin, gehe ich jede Woche hin“, so Moore. „Ich schätze die Zeit sehr, die wir alle miteinander verbringen.“ Diese Besuche seien für sie von unschätzbarem Wert und gäben ihr die Möglichkeit, die verbleibende Zeit zu genießen.

Kampf gegen die Demenz

Im März 2022 hatte die Familie des Schauspielers öffentlich gemacht, dass der Mime aufgrund einer Diagnose von Aphasie, einer Sprachstörung, seine Karriere beenden werde. Aphasie beeinträchtigt die Fähigkeit, sich sprachlich auszudrücken und zu verstehen.

Fast ein Jahr später, im Februar 2023, wurde bekannt, dass sich sein Zustand auf eine spezifischere Form der Demenz, die frontotemporale Demenz, verschlechtert hatte. Diese Art der Demenz, für die es derzeit keine Heilung gibt, führt zu fortschreitendem Verlust von Gedächtnis und Sprachfähigkeit.

Auch die gemeinsame Tochter von Willis und Moore, Tallulah Willis, äußerte sich kürzlich zu ihrem Vater. „Er ist immer noch derselbe, was in diesem Fall das Beste ist, was man sich wünschen kann“, sagte sie. „Ich sehe Liebe, wenn ich bei ihm bin. Er ist mein Vater und er liebt mich, was wirklich besonders ist.“

Emma Heming-Willis, Willis aktuelle Frau, hatte zuvor in sozialen Medien und in Interviews darauf hingewiesen, dass irreführende Schlagzeilen über den Zustand ihres Ehemanns unnötige Ängste schüren könnten. „Ich möchte, dass die Menschen verstehen, dass eine Diagnose nicht das Ende bedeutet“, erklärte sie. „Man sollte nicht denken, dass es vorbei ist, nur weil jemand eine neurokognitive Erkrankung hat. Es ist vielmehr eine Herausforderung, die man mit Hoffnung und Unterstützung angehen muss.“