Bryan Ferry: Nachhol-Termine 2021

Das wird Sie auch interessieren





Bryan Ferry ist einer von vielen Künstlern, dessen Tour auf Grund der Coronavirus-Pandemie verschoben werden musste. Seine Fans hatten sich eigentlich auf drei Open-Air-Konzerte gefreut, bei denen Ferry seine Greatest Hits performen wollte. Nun wurden die neuen Termine bekannt gegeben. ROLLING STONE präsentiert weiterhin.

Eigentlich hatte der Brite geplant, im Juli und August in Köln, Schwetzigen und Salem seine Fans aufzutreten. Bei Juli und August bleibt es auch – allerdings ein Jahr später. Eines der geplanten Konzerte kann leider nicht stattfinden: Die Show in Salem muss aus terminlichen Gründen leider komplett entfallen, teilte der Veranstalter mit.

Der Auftritt auf dem Kölner Roncalliplatz findet nun anstatt am 28.07.2020 am 20.07.2021 statt. Für das ursprünglich am 01.08.2020 geplante Konzert in Schwetzingen ist nun der 01.08.2021 vorgesehen.

Bereits gekaufte Tickets für die diesjährigen Konzerte behalten ihre Gültigkeit, die Karten für die Veranstaltung in Salem können dort, wo sie gekauft wurden, zurückgegeben werden.

Dankeschön für die Fans

Der 74-Jährige möchte sich bei seinen Anhängern für deren Geduld bedanken: Mit einem kostenlosen Song: „Make You Feel My Love“ in einer Live-Version.. Dieser wurde noch vor Corona im März diesen Jahres bei seinem Auftritt in der Londoner Royal Albert Hall aufgenommen. Auf der Website des Sängers steht der Song als Free Download zur Verfügung.