Bryan Ferry: Tour 2021 komplett abgesagt

Ein Appetizer zum noch unveröffentlichten Film, der den letzten gemeinsamen Auftritt von Lindemann und Tägtgren zeigt.

Vor rund einem Jahr, am 15. März 2020, spielten Rammstein-Sänger Till Lindemann und der schwedische Multiinstrumentalist und Produzent Peter Tägtgren mit ihrem gemeinsamen Projekt „Lindemann“ zwei Konzerte in der Moskauer VTB Arena. „Live in Moscow“ stellt die letzte „Amtshandlung“ vom Projekt „Lindemann“ als Duo dar. Bereits letztes Jahr wurde bekanntgegeben, dass der Berliner Sänger und sein (nun ehemaliger) Kollege Peter Tägtgren getrennte Wege gehen und Till alleine weitermachen wird. Um schon einmal einen Vorgeschmack auf das zu bekommen, was die Fans erwartet, veröffentlicht das ehemalige Duo nun das Live-Video zum Track „Allesfresser“ – ob Tägtgren davon weiß, oder nicht. Die…