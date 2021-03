Konzerte kommen zurück: Berlin startet Pilotprojekt

In Berlin startet am Freitag (19. März) ein Pilotprojekt der Senatsverwaltung für Kultur und Europa zum Re-Start von Veranstaltungen in Zeiten der Corona-Pandemie. Dabei kooperieren das Berliner Ensemble, die Berliner Philharmoniker, das Konzerthaus Berlin, die Berliner Clubcommission, die Volksbühne Berlin, die Staatsoper Unter den Linden und die Deutsche Oper Berlin sowie visitBerlin.

Wiedereröffnung der Kultur

Die Durchführung des Pilotprojekts unter dem Namen „Testing“ prüft dabei die logistische Machbarkeit von Veranstaltungen in Verbindung mit SARS-CoV-2-Antigen-Tests. Hierbei sollen alle damit verbundenen Bedingungen, Vorgaben und Arbeitsschritte in den Kultureinrichtungen und Veranstaltungsorten erprobt werden. Soll heißen: Zuschauer erhielten personalisierte Tickets, würden in Testzentren getestet – und erhielten bei negativem Testergebnis Einlass. Maskenpflicht bestünde während der Dauer der gesamten Veranstaltung.

Das Pilotprojekt soll ein durchführbares Szenario für die Wiedereröffnung der Kultur und die Durchführbarkeit von Veranstaltungen aufzeichnen, aber auch Chancen und Risiken betrachten.

Bereits am 4. März gab der Berliner Senat das Konzept für ein 500 Millionen schweres Förderprogramm bekannt, das in Kürze dem Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses von Berlin vorgelegt werden soll. Die Berlin Music Commission freut sich, dass der Senat damit den Forderungen nachkomme, die der Vorstandsvorsitzende Olaf Kretschmar am 3. März in den Hauptausschuss getragen habe. So berichtet es musikwoche.de.

Sechs-Punkte-Plan soll Nachtleben reaktivieren

Die „Testing“-Pilotveranstaltung ist Teil eines Sechs-Punkte-Plans der Clubcommission, der vergangenen Dienstag den Mitgliedern der Clubcommission vorgestellt wurde. Darunter finden sich tagesaktuelle Online-Portale, Smart Apps, eine enge Vermittlung zwischen Veranstalter*innen, Wissenschaft und Politik sowie weitere Pilotprojekte auf öffentlichen Grünflächen.

Test-Vorgang für sicheren Kulturgenuss

Das Pilotprojekt richtet sich in erster Linie an ein Testpublikum aus Berlin und Brandenburg. Es soll neun Veranstaltungen im Zeitraum vom 19. März bis 4. April geben. Alle Besucher*innen erwerben im Vorverkauf ein personalisiertes Ticket und müssen am Tag der Veranstaltung einen SARS-CoV-2-Antigen-Test in einem der teilnehmenden Testzentren durchlaufen.

Die SARS-CoV-2-Antigen-Testung ist für das Publikum im Rahmen des Pilotprojekts kostenfrei. Die Besucher*innen erhalten nach dem Ticketkauf beim jeweiligen Veranstalter einen Link zu den teilnehmenden Testzentren und buchen dort eigenständig ihren Testtermin.

Bei Eintritt weisen die Besucher*innen schließlich ihr tagesaktuelles negatives Test-Ergebnis, ihr personalisiertes Ticket sowie ihren Personalausweis vor.

Zu den weiteren Regeln gehören etwa ein strenges Einlassmanagement, die Belüftung des Zuschauersaals, Sitzabstände im Schachbrettmuster und die Verpflichtung für die Zuschauerinnen und Zuschauer, während der gesamten Vorstellung eine medizinische Schutz- oder FFP2-Maske zu tragen.

#Radio Tipp: Oliver Reese ist jetzt live zu Gast bei @radioeins und beantwortet Fragen zum Pilotprojekt Testing. #PerspektiveKultur https://t.co/XzC2TSy7l8 — Berliner Ensemble (@blnensemble) March 11, 2021

Teilnehmende Institutionen

Das Berliner Ensemble:

19./20. März, Benjamin von Stuckrad-Barres „Panikherz“ in der Regie von Oliver Reese

20. März, Sinfoniekonzert unter der Leitung von Kirill Petrenko

25. März, Kammerkonzert Christian Tetzlaff, Elisabeth Kufferath, Tanja Tetzlaff, Kiveli Dörken, Kleiner Saal

27. März, Konzert im Säälchen

1. April, Uraufführung „come as you are (jokastematerial oder der kapitalismus wird nicht siegen)“ von Fritz Kater in der Regie von Armin Petras

2. April, Neuinszenierung Wolfgang Amadeus Mozarts „Le nozze di Figaro“ dirigiert von Daniel Barenboim und in der Regie von Vincent Huguet

4. April, Neuinszenierung Riccardo Zandonais „Francesca da Rimini“ dirigiert von Carlo Rizzi und inszeniert von Christof Loy

25. März im Estrel Hotel Berlin