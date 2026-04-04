BTS ARMY fordert Streaming-Release des versteckten „Arirang“-Songs

Nur wenige Tage vor der Veröffentlichung deuteten BTS an, dass sie einen Überraschungssong für ihre Fans in petto hätten. Am Freitag erschien der mit Spannung erwartete Track „Come Over“ – allerdings ausschließlich auf der Deluxe-Vinyl-Edition von „Arirang“, ihrem ersten vollständigen Studioalbum seit sechs Jahren.

Glückliche Fans, die das Vinyl erhalten haben – das zwei Wochen nach dem LP-Release verschickt wurde –, posten seitdem Ausschnitte des Bonussongs online. „I’m lost, can I come over?“ beginnt der verträumte Track im Chorus. „I just wanna say I’m sorry.“

Nach der Entdeckung des Songs drängen Fans die Gruppe, ihn auf Streaming-Plattformen zugänglich zu machen. Unter den zahlreichen Posts, die eine breitere Verfügbarkeit fordern, schrieb ein Fan auf X: „Ich will Come Over so dringend auf Streaming-Plattformen… Ich kann nicht aufhören, den Song auf Repeat zu hören, selbst wenn die Tonqualität nicht klar ist. Er ist einer meiner Lieblingssongs aller Zeiten.“ Ein anderer schlug vor, eine Petition zu starten, während ein weiterer scherzhaft erklärte, er laufe bereits mit einem Plattenspieler durch die Gegend, der den Song abspielt.

Fans streiten über Exklusivität

Andere wiederum versuchten, die Forderungen zu beschwichtigen. Ein Fan schrieb auf X: „Man muss die Jungs auf einer tieferen Ebene lieben, um zu verstehen, warum Come Over auf einer LP und nicht auf dem Album oder Streaming-Plattformen ist. Es gibt einen Grund, warum es ein Hidden Track ist. Er wird die richtigen Menschen erreichen.“

Laut „Billboard“ enthüllten BTS die Existenz des Songs während eines Livestreams auf Weverse am Mittwoch, dem 1. April. Die Gruppe feierte, dass „Arirang“ auf Platz eins der „Billboard“ 200 debütiert hatte und „Swim“ die Singles-Charts anführte, und deutete dabei einen besonderen Track auf dem Projekt an. „Ein Song, den ich produziert habe, erscheint bald – er kommt endlich raus, ein besonderer Song auf der LP“, verriet Suga.

RM ließ durchblicken: „Wer nächste Woche zum Konzert in Goyang kommt, könnte ihn vielleicht hören.“ BTS‘ Welttournee zur Unterstützung des Albums startet am 9. April mit drei Abenden im Goyang Stadium in Südkorea. Während des Streams einigte sich die Gruppe darauf, dass der Track exklusiv der physischen Deluxe-Vinyl-Edition vorbehalten bleibt, so „Billboard“.

Rekordverkäufe in der ersten Woche

„Arirang“, das am 20. März erschien, erzielte in der ersten Woche Rekordverkäufe. Die LP verkaufte in ihrer ersten Woche insgesamt 641.000 Exemplare – die meisten einer Gruppe, seit „Billboard“ 2014 begann, Streaming-Zahlen zu erfassen –, darunter 532.000 reine Albumverkäufe. Diese letzte Zahl ist die höchste einer Gruppe seit über einem Jahrzehnt, berichtete „Billboard“ – die meisten reinen Albumverkäufe einer Gruppe seit dem Erscheinen von One Directions „Midnight Memories“ im Jahr 2013.