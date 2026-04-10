BTS bringen die Hits – und trotzen beim Tour-Auftakt strömenden Regen

Zehntausende BTS-Fans trotzten am Donnerstag dem, was die BBC als sintflutartigen Regen beschrieb, um den offiziellen Auftakt der „Arirang“-Tour im Goyang Stadium nahe Seoul, Südkorea, zu erleben. Von Fans gefilmtes Konzertmaterial zeigt, dass das Wetter das Septett nicht beeindruckte: Die Band lieferte dem riesigen Publikum eine spektakuläre Show – mit nahezu allen Songs aus dem neuen Album „Arirang“ sowie einer Auswahl älterer Hits.

Bei der Remix-Version von „Not Today“ aus „Wings“ stolzierten sie über die Bühne, während Laser durch die Luft schossen und Tänzer mit Neonlichtern aufmarschierten, die sie in die Höhe reckten – alle im Chor: „Hey!“ nach jedem „Not today.“ Gegen Ende des Songs sorgten Feuersäulen für den letzten Wow-Effekt.

Ähnlich spektakulär war „Fire“ – noch mehr Pyrotechnik. Beim „Mic Drop“-Remix zeigten sie ihre Choreografie-Qualitäten (die Mics ließen sie am Ende allerdings stecken). Und für „Run“ bewegten sie sich ständig in der Runde, damit alle 40.000 Besucher des ersten Abends jeden von ihnen wenigstens einmal aus der Nähe sehen konnten.

V macht den Brustschwimmer

Am beeindruckendsten war, dass sie das alles im strömenden Regen abzogen. Laut dem Konzertbericht der BBC legte sich V auf die Bühne und imitierte den Brustschwimmstil während der Performance von „Swim“. „Pass auf“, kommentierte RM. „Du könntest dich verletzen wie ich.“ (Der Künstler hatte sich bei den Tourproben den Knöchel verletzt.) Suga verglich den Veranstaltungsort mit einem „Wasserpark“.

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Am Ende des Hauptsets scherzte Jimin über das nasse Spektakel. „Ich bin bis auf die Unterwäsche durchnässt, aber das Wichtigste war, euch alle zu sehen“, sagte er laut BBC. „Vier Jahre lang konnte ich euch nicht sehen, und das war schwer – aber es ist eine Ehre, euch wiederzusehen.“ (Die Bandmitglieder hatten ihre gemeinsamen Aktivitäten vier Jahre lang pausiert, damit jeder seinen Wehrdienst in der südkoreanischen Armee ableisten konnte.)

Ein Fan, auf YouTube als TheUltimateDodo bekannt, der offenbar zu den besten Kamerapositionen des Abends Zugang hatte, erwischte eine Nahaufnahme davon, wie Jimin Taehyungs Haare trocknete.

500.000 im Livestream

Doch der Regen hielt die BTS-Army nicht auf – manche Fans warteten bereits ab 6:30 Uhr morgens auf Einlass. Die Begeisterung war so groß, dass eine halbe Million Menschen einen dreistündigen Livestream vor dem Stadion verfolgten.

BTS, die ihr Comeback im März mit einem kostenlosen Konzert in Seoul vor angeblich einer Viertelmillion Fans gefeiert hatten, geben in Südkorea noch weitere Konzerte bis zum Wochenende. In den USA starten sie am 25. April mit zwei Abenden in Tampa, Florida.