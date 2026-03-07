Alles über BTS – „Arirang“: Album, Tour und die Netflix-Specials

Mit einem der meisterwarteten Pop-Comebacks des Jahrhunderts veröffentlichen BTS am 20. März ihr erstes Album seit mehr als fünf Jahren: „Arirang“. Es ist ihr erstes Album, seit jedes Mitglied seinen Militärdienst in Südkorea abgeleistet hat. Die erste Single, „Swim“, ist bereits zur Vorbestellung verfügbar.

Am Tag nach dem Album-Release gibt BTS ein kostenloses Konzert auf dem Gwanghwamun Square in Seoul, das weltweit auf Netflix gestreamt wird – gefolgt von einem Behind-the-Scenes-Dokumentarfilm auf der gleichen Plattform. Am 9. April startet eine Welttour mit 82 Dates, die die Band bis März 2027 auf den Straßen der Welt halten wird.

Tickets für alle bereits angekündigten Shows sind ausverkauft. „Das Wichtigste“, sagte RM gegenüber GQ im ersten gemeinsamen Interview der Gruppe seit der Ankündigung ihrer Pause 2022, „ist einfach, dass wir hier wieder zusammen sind. Wir werden die Fans auf der ganzen Welt sehen.“

Zwei Monate unter einem Dach in LA

Mitte 2025, als das letzte Mitglied seinen Dienst beendet hatte, zogen RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V und Jung Kook gemeinsam nach Los Angeles, wo sie zwei Monate lang ein Haus teilten – zum ersten Mal seit 2019 war die Gruppe wieder an einem Ort. RM erzählte GQ, sie hätten einen strikten Tagesplan eingehalten: „Wir haben sechs Tage die Woche gearbeitet, wie Geschäftsleute.“ Die Morgen gehörten dem Training; nach dem Mittagessen zu Hause ging es ins Studio, wo sie mit wechselnden Teams von Mitarbeitern schrieben und aufnahmen, bis zum Abend. Es habe sich angefühlt wie die Zeit als Trainees, sagte RM – nur dass sie diesmal mit jahrelangen Stadiontouren und Milliarden von Streams im Rücken ankamen.

Am 16. Januar bestätigten BTS, dass das Album nach einem jahrhundertealten koreanischen Volkslied benannt ist: „Arirang“. „Das Lied ist seit Langem mit Gefühlen von Verbundenheit, Distanz und Wiedersehen verbunden und überdauert Zeit und Generationen“, hieß es in der Erklärung des Labels. Das Album wurde als „ein tief reflektierendes Werk“ beschrieben, das die „Identität und Wurzeln“ der Gruppe erkundet – die Mitglieder wählten den Titel wegen seiner „starken Resonanz mit ihrer aktuellen Reise“.

Tracklist und Credits

Am 3. März veröffentlichten BTS die vollständige Tracklist: „Body to Body“, „Hooligan“, „Aliens“, „FYA“, „2.0“, „No. 29“ (ein Interlude), „Swim“, „Merry Go Round“, „Normal“, „Like Animals“, „they don’t know ‚bout us“, „One More Night“, „Please“ und „Into the Sun“.

Neben dem langjährigen BTS-Kollaborateur Pdogg umfasst das Album eine hochkarätige Riege von Songwritern und Produzenten, darunter iplo, Kevin Parker von Tame Impala, Flume, JPEGMAFIA, Mike WiLL Made-It, Ryan Tedder von OneRepublic, El Guincho und Teezo Touchdown. Diplo sagte gegenüber TMZ, es sei „das verrückteste Album aller Zeiten“. Tedder schrieb auf X, die Arbeit mit der Gruppe an fünf Tracks sei „eine Reise und so viel Spaß“ gewesen.

RM ist als Songwriter auf jedem Track außer dem Interlude aufgeführt. Suga und J-Hope haben Credits auf Songs wie „Body to Body“, „Merry Go Round“, „Normal“, „One More Night“ und „Please“. Jung Kook hat Schreibkredite auf vier Songs, darunter „Hooligan“. V wirkte an „2.0“ und „Into the Sun“ mit, während Jimin an „they don’t know ‚bout us“ und dem abschließenden Track beteiligt war.

Die Welttour startet im April

Die Arirang World Tour startet am 9. April im Goyang Stadium in Südkorea und läuft bis März 2027, wobei weitere Dates noch angekündigt werden sollen. Mit mehr als 82 Shows in 34 Städten in 23 Ländern ist es die größte Welttour, die je von einem einzelnen Act aus Südkorea veranstaltet wurde. Alle Stopps werden ein immersives In-the-Round-Bühnendesign bieten. Tickets für nahezu jede Show waren innerhalb von Stunden ausverkauft.

Während der Pause hatten Jin, J-Hope und Suga eigene Solouren unternommen. Im Konzertfilm „RunSeokJin_EP.Tour The Movie“, der im Dezember Premiere feierte, sagte Jin: „Ohne meine Mitglieder auftreten? Nicht mal im Traum. Ich glaube, ich war nervös.“ Der Musiker erklärte, „eine Performance ist ohne ARMY nicht komplett“. Er beschrieb die Fangemeinde als den Grund, warum er auftritt, und fügte hinzu: „Es ist das Rauschen der Menge, das mich antreibt.“

Weitere Soloprojekte am Horizont

In einem aktuellen Interview mit ROLLING STONE UK blickte Cover-Star Jung Kook in die Zukunft – nicht nur für BTS, sondern auch für sich als Solokünstler. „Ich freue mich wirklich auf das nächste BTS-Album, auf die Promotions, die ich mit den Mitgliedern machen werde, und darauf, ARMY [BTS‘ offizielle Fangemeinde] wiederzusehen“, sagte er in der Titelgeschichte. „Ich freue mich auch auf die Arbeit, die ich als Solokünstler leisten werde. Ich möchte mehr über Tanz lernen und mich verbessern, besonders im Street Dance.“ Das alles sei Teil seines Plans, „ein Künstler ohne Grenzen“ zu sein.

Er ergänzte: „Während meiner Zeit beim Militär konnte ich nicht an Musik arbeiten, auch wenn ich es wollte. Das hat eine Art Sehnsucht aufgebaut. Es hat mich dazu gebracht, besser sein und etwas Großartiges liefern zu wollen.“ Während der Soloprojekte hielten die BTS-Mitglieder regelmäßig Kontakt und teilten Vorhörversionen miteinander. „Ich habe den Song allen Mitgliedern vorgespielt“, sagte J-Hope letztes Jahr gegenüber ROLLING STONE. „Ich habe dafür gesorgt, ihn mit jedem von ihnen zu teilen, wenn sie Urlaub vom Militär hatten, und ich war stolz, ihn ihnen als Ersten spielen zu können. Ich war sehr froh, dass allen gefiel, was sie hörten.“

Alle Wege führen zurück zu BTS

Die Soloarbeiten der Bandmitglieder stehen alle im Dienst von ARMY und BTS. „Damit wir als Team auf gesunde Weise Musik machen können, durchläuft jeder von uns, während wir unsere eigene Musik machen, persönliches Wachstum und die Schmerzen, die damit einhergehen“, sagte J-Hope in der Zach Sang Show letztes Jahr. „Wir lernen viele Dinge. Und wenn wir uns nach unseren eigenen Projekten wiedervereinen, werden uns diese Erfahrungen mit neuer Kraft und Energie füllen. Und das ist jetzt sehr bald. Jeder ist gewachsen, während er seine Soloprojekte verfolgt hat. Ich denke, das wird der Musik, die wir als BTS erschaffen, zugutekommen.“