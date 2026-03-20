BTS-Schock! RM verstaucht sich Knöchel –Was das fürs Comeback-Konzert bedeutet

RM hat sich nur wenige Tage vor dem mit Spannung erwarteten Comeback-Auftritt von BTS und dem Erscheinen des fünften Studioalbums „Arirang“ den Knöchel verstaucht.

Big Hit, das Label von BTS, gab die Neuigkeit in einem Weverse-Post bekannt und erklärte, dass der BTS-Leader sich die Verletzung mitten in den Proben für das Konzert zugezogen habe. „Am 19. März zog sich RM eine Knöchelverletzung zu und wurde zur eingehenden Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht“, schrieb das Label. Weiter hieß es, „eine medizinische Diagnose habe einen Bänderriss am Os naviculare accessorium, einen Teilriss des Bandes sowie eine Talus-Kontusion (mit Bandschäden und Entzündungen) bestätigt.“

Aufgrund der Verletzung müsse RM „mindestens zwei Wochen lang eine Schiene tragen und Bewegung strikt einschränken, um sich ausschließlich auf seine Genesung konzentrieren zu können“, heißt es in dem Post. Big Hit ergänzte: „RM hat seinen festen Willen bekundet, beim symbolträchtigen Comeback-Auftritt am Gwanghwamun eine hochwertige Performance zu liefern. Das Unternehmen hat in enger Absprache mit dem Künstler entschieden, der medizinischen Empfehlung Vorrang zu geben, um eine weitere Belastung der Verletzung vorbeugend zu verhindern.“

Eingeschränkte Performance auf der Bühne

Das Label bestätigte, dass „RMs Bühnenperformance, einschließlich der Choreografie, teilweise eingeschränkt sein wird.“ Das Unternehmen wandte sich auch direkt an die leidenschaftlichen Fans von BTS: „Wir entschuldigen uns aufrichtig für jede Enttäuschung, die dies angesichts der hohen Erwartungen an diesen Auftritt verursachen mag“, und fügte hinzu: „Auch wenn RMs Bühnenperformance zwangsläufig begrenzt sein wird, wird er sein Bestes geben, um auf der Bühne dabei zu sein und mit ARMY und dem Publikum in Kontakt zu treten. Wir wissen, dass ihr lange auf diesen Auftritt gewartet habt, und werden uns nach Kräften bemühen, eine herzliche Show zu liefern.“

Die Show von BTS in Seoul, Südkorea, wird der erste Live-Auftritt der Band seit der Permission to Dance on Stage Tour von 2022 sein. Danach war die Band gezwungen, eine Pause einzulegen, damit alle sieben Mitglieder ihren Militärdienst in Südkorea ableisten konnten.

Im Anschluss an die Veröffentlichung ihres fünften Studioalbums wird die Band außerdem ab dem 9. April eine Welttournee mit 82 Terminen bestreiten. Noch vor dem Tourstart sind BTS am 23. März beim Spotify x BTS: SWIMSIDE-Event in den USA zu erleben.