Alle Versionen von BTS‘ neuem Album „Arirang“ – hier könnt ihr sie online kaufen
Das mit Spannung erwartete Album erscheint in vier CD- und elf Vinyl-Versionen. Hier erfahrt ihr, wo es alle zu kaufen gibt.
Am Freitag veröffentlicht BTS eines der meisterwarteten Alben des Jahres: „Arirang“. Das Album erscheint, nachdem alle sieben Mitglieder ihren Pflichtmilitärdienst in Südkorea abgeleistet haben, und ist der Nachfolger von „MAP OF THE SOUL: 7“ aus dem Jahr 2020.
Der Titel „Arirang“ bezieht sich auf ein traditionelles koreanisches Volkslied, das laut einer Pressemitteilung zum Album „seit jeher mit Gefühlen der Verbundenheit, der Entfernung und des Wiedersehens assoziiert wird“.
Im Anschluss an „Arirang" folgt noch in diesem Jahr eine große Welttournee. Sie beginnt am 9. April in Südkorea und läuft bis März 2027. Die Konzerte in Nordamerika und Europa sind bereits ausverkauft, Tickets gibt es aber noch über unseren Guide hier.
Album auf allen Streamingdiensten
„Arirang“ erscheint auf allen großen Streamingdiensten in den USA am Freitag, dem 20. März, um Mitternacht ET. Eingefleischte ARMY können das Album jedoch auch in einer von 16 Versionen erwerben – darunter CD- und Deluxe-Vinyl-Editionen bei verschiedenen Händlern.
Im Folgenden findet ihr alle Versionen von BTS‘ Album „Arirang“, die ihr aktuell online bestellen könnt.
„Arirang“ CD-Versionen
Vier der 16 „Arirang“-Ausgaben sind CD-Versionen: „Rooted in Korea“, „Rooted in Music“, „Living Legend“ und das Travel Tag CD Box Set. Die CD-Versionen sind bei mehreren Händlern erhältlich, darunter Target und Amazon. Hier ein Überblick.
Living Legend Ver. (CD)
Lieferumfang: Out Box, Dust Jacket, Poster Book (54 Seiten), Book Band (1 Stk.), Archive Tag (7 Stk. 1 Set), Photo Card Set (7 Stk. 1 Set), Envelope, Sticker Pack (2 Stk. 1 Set), Lyric Booklet (1 Stk.), CD Envelope und CD
Rooted in Music Ver. (CD)
Lieferumfang: Out Box, Photo Book (82 Seiten), CD Envelope, CD, Lyric Paper Envelope, Lyric Paper, Film Photo (7 Stk. 1 Set), Photo Card Set (7 Stk. 1 Set), Photo Card Holder
Rooted in Korea Ver. (CD)
Lieferumfang: Out Box, Badge, Envelope, CD Envelope, CD, Photo Card Set (7 Stk. 1 Set), Photo Card Holder, Poster (1 Stk.), Photo Book (84 Seiten)
Travel Tag Box Set (CD)
Lieferumfang: Out Box, Jewel Case, Booklet (4 Seiten), CD, Travel Tag (1 Stk.) und Poster (1 Stk.)
„Arirang“ Vinyl-Versionen
BTS bringt außerdem eine große Auswahl von elf „Arirang“-Vinylplatten heraus – darunter zwei Deluxe-Versionen, eine Gruppenversion sowie je eine Version für jedes Mitglied mit individueller Hülle und Farbe. Hier gibt es die Platten:
Deluxe Color Ver. (Vinyl)
Lieferumfang: Vinyl (LP), 1 Stk. Gatefold Outer Sleeve, Inner Sleeve, Photo Book, Turntable Slipmat, Lyric Paper, Poster (On pack), Post Card, Photo Card Set, Photo Card Holder, Store Gift Photo Card (kein offizielles Exemplar)
Deluxe B&W Ver. (Vinyl)
Lieferumfang: Vinyl (LP), 1 Stk. Gatefold Outer Sleeve, Inner Sleeve, Photo Book, Turntable Slipmat, Lyric Paper, Poster (On pack), Post Card, Photo Card Set, Photo Card Holder
Lieferumfang: Vinyl, Exclusive Physical Outer Sleeve, Inner Sleeve, Poster (1 Stk.), Lyric Paper (1 Stk.)
Jimin Burgundy (Vinyl)
Lieferumfang: Vinyl, Exclusive Physical Outer Sleeve, Inner Sleeve, Poster (1 Stk.), Lyric Paper (1 Stk.)
Jin Pink (Vinyl)
Lieferumfang: Vinyl, Exclusive Physical Outer Sleeve, Inner Sleeve, Poster (1 Stk.), Lyric Paper (1 Stk.)
Jung Kook Orchid (Vinyl)
Lieferumfang: Vinyl, Exclusive Physical Outer Sleeve, Inner Sleeve, Poster (1 Stk.), Lyric Paper (1 Stk.)
RM Silver (Vinyl)
Lieferumfang: Vinyl, Exclusive Physical Outer Sleeve, Inner Sleeve, Poster (1 Stk.), Lyric Paper (1 Stk.)
SUGA Clear (Vinyl)
Lieferumfang: Vinyl, Exclusive Physical Outer Sleeve, Inner Sleeve, Poster (1 Stk.), Lyric Paper (1 Stk.)
V Velvet Red (Vinyl)
Lieferumfang: Vinyl, Exclusive Physical Outer Sleeve, Inner Sleeve, Poster (1 Stk.), Lyric Paper (1 Stk.)
j-hope Cream (Vinyl)
Modern Korea (Vinyl)
Lieferumfang: Vinyl, Exclusive Physical Outer Sleeve, Inner Sleeve, Photo Book (36 Seiten), Poster (1 Stk.)