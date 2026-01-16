BTS an den Waffen: Auswirkung des Militärdienstes aufs Comeback

BTS sind zurück: Die südkoreanischen K-Pop-Superstars haben Welttournee und Comeback-Album angekündigt. Aber warum waren sie überhaupt so lange weg? Ein Überblick über den Militärdienst der Mitglieder.

Alle sieben Mitglieder von BTS haben den verpflichtenden Militärdienst in Südkorea abgeleistet oder abgeschlossen. Für männliche Staatsbürger beträgt dieser in der Regel zwischen 18 und 21 Monaten, abhängig von Einsatzbereich und körperlicher Eignung. Trotz internationaler Erfolge und politischer Debatten über mögliche Ausnahmen entschied sich die Gruppe geschlossen dafür, den Dienst anzutreten. Eine vollständige Befreiung gab es nicht, lediglich eine gesetzlich erlaubte Aufschiebung bis zum 30. Lebensjahr.

Der Eintritt in den Militärdienst markierte ab Ende 2022 den Beginn einer längeren Gruppenpause. Gleichzeitig wurde dieser Schritt in Südkorea als Signal gesellschaftlicher Verantwortung gewertet und trug zur Stabilisierung des öffentlichen Ansehens der Band bei.

Beginn und Ablauf des Militärdienstes

Als ältestes Mitglied trat Jin im Dezember 2022 seinen regulären Wehrdienst an und wurde im Juni 2024 entlassen. Ihm folgte J-Hope im April 2023, der im Oktober 2024 seinen Dienst beendete. Beide absolvierten den klassischen Militärdienst und galten innerhalb ihrer Einheiten als diszipliniert und pflichtbewusst. Das berichten zumindest diverse Medien des Landes.

Suga begann seinen Dienst im September 2023 im sozialen Ersatzdienst, der in Südkorea unter bestimmten medizinischen Voraussetzungen vorgesehen ist. Aufgrund einer früheren Schulterverletzung war seine Dienstzeit mit rund 21 Monaten länger angesetzt, seine Entlassung kam im Juni 2025.

Gemeinsamer Eintritt und besondere Rollen

RM, Jimin, V und Jungkook traten im Dezember 2023 nahezu zeitgleich ein. Während RM, Jimin und Jungkook den regulären Wehrdienst leisten, wurde V einer Spezialeinheit der Militärpolizei zugeteilt. Diese Verwendung sorgte für erhöhte mediale Aufmerksamkeit, hatte jedoch keine Sonderstellung im rechtlichen Sinne.

Die gleichzeitige Einberufung mehrerer Mitglieder wurde öffentlich als Zeichen des Zusammenhalts interpretiert. Insbesondere der bewusste Verzicht auf individuelle Ausnahmeregelungen verstärkte dieses Bild. Die Entlassung dieser vier Mitglieder fand ebenfalls im Juni 2025 statt.

Auswirkungen auf Karriere und Öffentlichkeit

Der Militärdienst führte zu einer mehrjährigen Unterbrechung gemeinsamer Aktivitäten von BTS. Gleichzeitig nutzte das Management die Zeit für Vorarbeit: Vorproduzierte Inhalte, Soloalben und Einzelprojekte hielten die Präsenz der Gruppe im Musikmarkt aufrecht.