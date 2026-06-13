BTS analysieren ihre Songtexte und veröffentlichen Kochbuch

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BTS haben noch ein paar Überraschungen für das diesjährige BTS Festa parat – die alljährliche Jubiläumsfeier der Gruppe. Passend zum Anlass hat die Supergroup eine Reihe kommender Buchveröffentlichungen angekündigt.

Am 15. September bringen BTS den offiziell lizenzierten Titel „BTS Lyrics Inside“ heraus, in dem RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V und Jung Kook die Texte ihres gesamten Katalogs sezieren. Songs aus „Proof“ und „Most Beautiful Moments in Life“ werden dabei aufgedröselt, um ihre tieferen Bedeutungsebenen und verborgenen Botschaften freizulegen.

Die Sammlung umfasst unter anderem „Boy With Luv“ – die Kooperation mit Halsey aus dem Jahr 2019 –, sowie „Life Goes On“, „Magic Shop“, „Spring Day“, „Yet to Come“, „We Are Bulletproof : the Eternal“ und weitere Tracks. Die Texte werden in ihrer Originalsprache präsentiert, begleitet von englischen Übersetzungen für ARMY-Mitglieder, die die Werke auf einer tieferen Ebene studieren und analysieren möchten.

Kochen mit BTS

Parallel dazu erscheint das „BTS Recipe Book“ – ein Kochbuch, das sich von den verschiedenen Album-Phasen der Gruppe inspirieren lässt und Rezepte für aromatische koreanische Gerichte versammelt. Das Repertoire reicht von angerösteten Reiskräckern und Karpfenbrot über zuckergefüllte Pfannkuchen, koreanisches Fried Chicken und geschmorte Reiskuchen bis hin zu Ginseng-Hühnersuppe, geschmorten Rinderrippen und mehr.

Obwohl diese BTS-Projekte zunächst auf Papier existieren, werden sie auch online verlängert. Das „BTS Recipe Book“ enthält digitale Codes, über die ARMY exklusive Videos zum Buch abrufen können – inklusive Tipps zur Zubereitung der Gerichte und Kommentaren der Gruppenmitglieder zum Essen. Einige Rezepte dürften bekannt vorkommen: Sie tauchten bereits auf dem Speiseplan der Serien „RUN BTS!“, „Bon Voyage“ und „In the Soop“ auf.

„BTS ist eine globale Kraft, und wir könnten nicht begeisterter sein, mit CAKE zusammenzuarbeiten, um diese einzigartigen, durchdachten Bücher ihrer treuen und anspruchsvollen Fangemeinde zugänglich zu machen“, sagte Shannon Fabricant, Vice President und Publisher von Running Press, in einem Statement. „Diese Einblicke in die Musik, Vorlieben, Erfahrungen und mehr der Band gerade in einem ohnehin außergewöhnlichen Jahr für BTS liefern zu können, ist besonders erfüllend.“

Partnerschaft bis 2027

Seok Kyo Jeong, Vice President bei CAKE, ergänzte: „Unsere Mission bei CAKE ist es, Fans dabei zu helfen, sich tief mit ihren Lieblingskünstlern zu verbinden, indem wir Sprach- und Kulturgrenzen überwinden. Indem wir unsere einzigartigen K-Pop-basierten Inhalte – die die pädagogische DNA von HYBE EDU weiterführen – mit der außergewöhnlichen Verlagsexpertise von Running Press kombinieren, freuen wir uns, ARMY eine intensivere und bedeutungsvollere Möglichkeit zu bieten, BTS zu erleben.“

Das ist noch nicht alles: Die Verlagspartnerschaft von BTS läuft nach ROLLING-STONE-Informationen bis 2027, weitere Veröffentlichungen sind bereits in Planung.