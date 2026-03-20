Shoppen: Die allerkleinste „Arirang“-LP von BTS

BTS werden ihr neues Album „Arirang“ in mehreren Versionen veröffentlichen – doch eine davon dürfte bei den Fans besonders heiß begehrt sein. BTS hat sich mit dem in Nashville ansässigen Musik-Collectibles-Unternehmen Tiny Vinyl zusammengetan und bringt eine handtellergroße Edition von „Arirang“ heraus. Exklusiv bei Target.com erhältlich, enthält die Veröffentlichung eine Vier-Zoll-Vinyl-Disc mit den Songs „Swim“ und „Normal“ aus dem neuen Album. (Hinweis: Dieser Artikel erschien bei den US-Kollegen in der Rubrik „RS Recommends“ mit Affiliate Links).

BTS Tiny Vinyl Edition

Man sollte das eher als doppelseitige Singles-Veröffentlichung betrachten denn als vollständiges Album. Die Mini-LP kommt mit einem Gatefold-Außencover und einem Innersleeve mit speziellem „Arirang“-BTS-Branding. Die eigentliche Disc ist in einem transluzenten Rot gehalten, mit weißem Mittelpunkt.

Laut offiziellem Tracklisting wurde „Swim“ von RM und dem langjährigen HYBE-Produzenten und -Mitarbeiter Pdogg gemeinsam mit Ryan Tedder und Sean Foreman von 3OH!3 sowie weiteren Beteiligten geschrieben. „Normal“ entstand in einer Gruppe, zu der RM, Pdogg, Tedder, Foreman, J-Hope und Suga gehören.

Das BTS-Tiny-Vinyl-Album ist eine offiziell lizenzierte Veröffentlichung von Big Hit Music und wird ausschließlich in ausgewählten Target-Filialen sowie auf Target.com erhältlich sein. Es handelt sich um eine limitierte Edition, die voraussichtlich schnell ausverkauft sein wird; Target beschränkt den Kauf auf ein Exemplar pro Bestellung.

Offizieller BTS-Lightstick

Target verkauft außerdem einen offiziellen BTS-Lightstick für die Comeback-Tour der Band. Mit dem BTS-Logo versehen, bietet der Lightstick mehrere Farbvariationen und Beleuchtungsmodi. Das offiziell lizenzierte Set umfasst den Lightstick, ein Handgelenksband, einen Staubbeutel zur Aufbewahrung sowie eine Sondereditions-Box mit dem BTS-Logo auf der Vorderseite und dem ARMY-Logo auf der Rückseite. Der Lightstick benötigt drei AAA-Batterien, die separat erhältlich sind.

Tiny Vinyl und Lightstick erscheinen genau zur rechten Zeit: BTS starten ihre gewaltige Welttournee im April in Südkorea. Tickets für die BTS-World-Tour-Shows in den USA und Europa waren schnell vergriffen, doch über Drittanbieter wie Stubhub und Vivid Seats lassen sich noch Karten auftreiben (Promo-Code RS30 für 30 Dollar Rabatt ab einem Bestellwert von 300 Dollar oder mehr auf VividSeats.com).

„Arirang“ ist unterdessen BTS‘ zehntes Studioalbum und die erste Veröffentlichung seit dem Anthology-Album „Proof“ aus dem Jahr 2022.