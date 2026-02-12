„Harold and Maude“-Star Bud Cort mit 77 verstorben

Bud Cort, der Charakterdarsteller, der vor allem für seine Rolle in Hal Ashbys schwarzer Liebeskomödie „Harold und Maude“ bekannt war, ist am Mittwoch gestorben. Er wurde 77 Jahre alt. Neben der makabren romantischen Komödie war Cort in Robert Altmans „Brewster McCloud“ und Wes Andersons „Die Tiefseetaucher“ zu sehen.

Tod nach langer Krankheit

Corts Freund, der Produzent Dorian Hannaway, bestätigte seinen Tod auf Facebook. Eine genaue Todesursache wurde nicht genannt, Hannaway sagte jedoch, Cort sei in Connecticut „nach langer Krankheit“ gestorben.

Fast 50 Jahre lang arbeitete Cort kontinuierlich in Hollywood und trat in Filmen von Robert Altman und Wes Anderson sowie in verschiedenen Fernsehserien auf. Die größte Anerkennung erhielt er für seine Rolle in „Harold und Maude“, für die er sowohl für den Golden Globe als auch für den BAFTA nominiert wurde.

Durchbruch mit „Harold und Maude“

In dem Film von 1971 spielte Cort Harold, einen vom Tod besessenen reichen Jungen, der eine Beziehung mit Maude (Ruth Gordon) eingeht, einer 79-jährigen Freigeistin mit unbändigem Lebenswillen. Während Cort Auszeichnungen erhielt, wurde der Film bei seiner Veröffentlichung gemischt aufgenommen und floppte an den Kinokassen. Jahre später wurde er jedoch endgültig als Kultklassiker anerkannt. (Er landete auf Platz 24 der Liste der 50 besten romantischen Komödien des ROLLING STONE sowie auf Platz 69 der 100 besten Filme der 1970er-Jahre.)

Im Gespräch mit „The Guardian“ sagte Cort 2014, er habe sich sofort von der Rolle des Harold angezogen gefühlt, da er sich mit der düsteren Weltsicht und dem Bedürfnis nach Verbindung identifizieren konnte – auch wegen seiner eigenen Kindheit. (Er beschrieb sich selbst als sensibles Kind mit einem Vater, einem Veteranen des Zweiten Weltkriegs, der „sehr kalt“ gewesen sei.) Als er zum Vorsprechen für „Harold und Maude“ erschien, traf Cort auf Ashby, Drehbuchautor Colin Higgins und Produzent Chuck Mulvehill und sagte ihnen: „Ich spiele diese Rolle.“

Frühe Karriere und Zusammenarbeit mit Robert Altman

Cort ergänzte: „Hal lachte und sagte: ‚Ich schätze, das tun Sie!‘“

Geboren und aufgewachsen außerhalb von New York City, entwickelte Cort früh eine Liebe zum Theater, wäre jedoch beinahe Priester geworden, bevor er sich für die Schauspielerei entschied. Ende der Sechziger übernahm er einige kleinere Filmrollen, sicherte sich jedoch seinen Durchbruch mit einem kleinen Part in Altmans Klassiker „MAS*H“ von 1970. Altman besetzte Cort anschließend als Hauptdarsteller in seinem nächsten Film, der schwarzen Komödie „Brewster McCloud“, die noch im selben Jahr erschien.

„Ein Segen und ein Fluch“

„Harold und Maude“ kam im darauffolgenden Jahr in die Kinos, und Cort bezeichnete den Film später als „einen Segen und einen Fluch“. Obwohl der Film kein großer Erfolg war, führte er dennoch dazu, dass Cort auf Außenseiter- und Sonderlingsrollen festgelegt wurde. Statt dies zu akzeptieren, lehnte Cort die angebotenen Rollen ab, darunter auch die Rolle des Billy Bibbit in „Einer flog über das Kuckucksnest“ (die später an Brad Dourif ging).

„Weil ich so hart an dieser Darstellung [in ‚Harold und Maude‘] gearbeitet habe, nahm jeder an, ich sei diese Person“, sagte er 2000 der „The New York Times“. „Ich habe das Ganze durchgemacht, verfolgt zu werden. Leute kamen früher in mein Hotel und hinterließen Grabsteine und Bilder toter Babys. Ich versuche mit ihnen zu sprechen und ihnen zu sagen, dass sie den Sinn des Films verpasst haben.“

Unfall und spätere Jahre

1972 trat Cort in dem kurzlebigen Broadway-Stück „Wise Child“ auf, im darauffolgenden Jahr war er in einer Episode von „Columbo“ zu sehen. Eine weitere Filmrolle übernahm er erst 1975 im italienischen Kriminalfilm „Hallucination Strip“. 1976 spielte er an der Seite von Shelley Duvall in Joan Micklin Silvers TV-Adaption der Kurzgeschichte „Bernice Bobs Her Hair“ von F. Scott Fitzgerald.

Corts Karriere wurde jedoch 1979 erschüttert, als er bei einem Autounfall beinahe ums Leben kam. Der Unfall hinterließ zahlreiche Knochenbrüche, einen Schädelbruch und fehlende Zähne. Als er in den Achtzigern zur Schauspielerei zurückkehrte, verlief die Arbeit zunächst schleppend, doch 1991 führte er Regie, schrieb mit und spielte die Hauptrolle in seinem eigenen Film „Ted und Venus“. (Zur hochkarätigen Besetzung gehörten Carol Kane, James Brolin, Rhea Perlman, Woody Harrelson, Timothy Leary und Andrea Martin.)

Späte Rollen in Film und Fernsehen

In den folgenden Jahren erhielt Cort eine Reihe solider Rollen, darunter in Michael Manns „Heat“, Kevin Smiths „Dogma“, Ed Harris’ Jackson-Pollock-Biografie „Pollock“ sowie Andersons „Die Tiefseetaucher“. Zudem lieh er häufig Animationsprojekten seine Stimme und trat in Fernsehserien wie „Arrested Development“ und „Criminal Minds“ auf. Seinen letzten Filmauftritt hatte er 2016 in dem Kurzfilm „Affections“.