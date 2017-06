Bud Spencer: Gedenkbriefmarken sorgten für K.O. bei Deutscher Post – schon wieder

In Erinnerung an den Schauspieler, der am Dienstag (27.06.) vor einem Jahr verstorben ist, hat die „Bild“ in Kooperation mit der Deutschen Post Briefmarken von Bud Spencer herausgebracht. Bereits beim ersten Anlauf kamen die Server nicht mit dem Mega-Ansturm klar; nun sind sie erneut überlastet.

Weiterlesen 10 Marken für ein Halleluja: Jetzt individuelle Briefmarke von Bud Spencer erstellen Die „BILD“ bringt 10.000 Sammlerbriefmarkenbögen zum einjährigen Todestag von Bud Spencer heraus. Jeder Briefmarkenbogen kann individuell gestaltet werden.

Trotz der Überlastung beim ersten Anlauf und der Hoffnung, Probleme in den Griff zu kriegen, kam die Post auch dieses Mal nicht mit dem Ansturm klar. Die Seite, die extra für die Aktion gemacht wurde, brach zusammen. Nur wenige Fans konnten sich bislang ihre Wunschmarken bestellen.

So bekommen Sie noch Bud-Spencer-Briefmarken

Wie die „Bild“ schreibt, sagte ein Sprecher der Deutschen Post: „Leider ist es bei der Bestellung der Bud-Spencer-Briefmarken zu Problemen auf unserem Online-Portal ‚Post Individuell‘ gekommen. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Ursachen zu finden und zu beseitigen. Wir bitten, die Unannehmlichkeiten beim Bestellprozess zu entschuldigen.“

Weiterlesen Fans wollen Bud Spencer und Terence Hill endlich als Wachsfiguren sehen Ein deutscher Anhänger des schlagfertigen Duos möchte durchsetzen, dass Spencer & Hill bald bei Madama Tussauds ausgestellt werden.

Nach Angaben der „Bild“ sollen noch genügend Briefmarken für Fans zur Verfügung stehen – wenn man denn geduldig ist.