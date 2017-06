Bud Spencer: Gedenkbriefmarken sorgten für K.O. bei Deutscher Post

Bud Spencer langt wieder zu! Allerdings anders als gedacht. „BILD“ hatte in Erinnerung an den Schauspieler, der vor genau einem Jahr verstorben ist, in Kooperation mit dem „Post Individuell“-Onlineshop und der Familie Pedersoli in Deutschland erstmals Briefmarken von Bud Spencer herausgebracht.

Seit 10 Uhr konnten Fans über einen „BILDplus"-Artikel Sammlerbriefmarkenbögen im 10er-Format erwerben. Jeder Briefmarkenbogen durfte individuell gestaltet werden. Dazu standen zehn Bud Spencer-Motive zur Auswahl.

Server brachen nach Sekunden ein

Doch die Deutsche Post rechnete anscheinend nicht mit einem Mega-Ansturm. Die eigens für die Aktion bereitgestellte Seite brach unter der Last der Aufrufe zwischenzeitlich zusammen. Das Server-K.O. kam nach nur wenigen Sekunden. Nur wenige „BILDPlus“-Abonnenten konnten sich so zunächst ihre Wunschmarke bestellen.

Nach Angaben der „Bild“ sollen noch genügend Briefmarken für Fans zur Verfügung stehen.