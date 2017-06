Der der italienische Schauspieler Bud Spencer, der mit bürgerlichem Namen Carlo Pedersoli hieß, hatte schon zu Lebzeiten Kultstatus erreicht. Seine Action-Filme mit Terence Hill werden noch heute mit Wonne und Popcorn-Eimern in der Hand von allerhand Fans geschaut. Die werden am Dienstag (27. Juni) besonders trauern, denn an diesem Tag verstarb Spencer vor einem Jahr in Rom.

Weiterlesen Bud Spencer in Rom beerdigt: So bewegend war die Rede von Terence Hill Freunde und Familie haben Abschied von Bud Spencer genommen. „BILD“ bringt nun in Erinnerung an den Schauspieler in Kooperation mit dem Post Individuell Onlineshop und der Familie Pedersoli in Deutschland erstmals Briefmarken von Bud Spencer heraus. Seit 10.00 Uhr können Anhänger über einen „BILDplus“-Artikel zum Online-Verkauf im Post Individuell Onlineshop gelangen und die „Bud Spencer Briefmarke Individuell“ kaufen.

Individuelle Gestaltung

Die Sammlerbriefmarkenbögen im 10er-Format in einer limitierten Auflage von 10.000 Stück sind ab 22,35 Euro erhältlich. Jeder Briefmarkenbogen kann individuell gestaltet werden. Dazu stehen 10 Bud Spencer-Motive zur Auswahl. So kann zum Beispiel je nach Wunsch ein bestimmtes Motiv für alle zehn Briefmarken oder für jede einzelne Marke ein anderes verwendet werden.

Die Preise richten sich nach der Auswahl der Portos:

0,45€/Briefmarke (Endpreis für 10er Bogen: 22,35 Euro)

0,70€/Briefmarke (Endpreis für 10er Bogen: 24,85 Euro)

0,85€/Briefmarke (Endpreis für 10er Bogen: 26,35 Euro)

1,45€/Briefmarke (Endpreis für 10er Bogen: 32,35 Euro)

2,60€/Briefmarke (Endpreis für 10er Bogen: 43,85 Euro)

Die Aktion ist nur für „BILDplus“-Abonnenten und dauert an, solange der Vorrat reicht. Mehr Infos gibt es HIER und HIER.