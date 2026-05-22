Ex-Proud-Boys-Chef: Jan.-6-Teilnehmer wollen staatliche Zahlungen für „Wahlkämpfe“ und „Organisationen“ nutzen

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Die genauen Kriterien für Zahlungen aus Donald Trumps 1,8-Milliarden-Dollar-Slushfonds zur Entschädigung angeblicher „Weaponization“-Opfer sind noch immer ungeklärt – doch seine Anhänger, die sich als Verfolgte sehen, stellen sich bereits an, um sich ihren Anteil zu sichern, und legen offen, was sie mit dem Geld vorhaben.

„Jeder kann sich bewerben“, erklärte der kommissarische Justizminister Todd Blanche den Abgeordneten bei einer Anhörung vor dem Senat am Dienstag. Er deutete sogar an, dass der frühere First Son Hunter Biden Anspruch auf Entschädigung für die Bundesermittlungen zu seinen Steuern und seinem illegalen Waffenbesitz haben könnte. Doch während Hunter Biden und Demokraten willkommen sein mögen, einen Antrag zu stellen, bleibt unklar, wer vom obskuren fünfköpfigen Prüfgremium tatsächlich bewilligt wird. Die Trump-Administration bemüht sich dennoch nach Kräften, begnadigten Angeklagten des 6. Januar und bedrängten Verbündeten des Präsidenten zu signalisieren, dass sie ihre Anträge ruhig vorbereiten können – selbst wenn sie wegen Gewaltdelikten verurteilt wurden.

Bei einer Pressekonferenz am Dienstag beklagte Vizepräsident J.D. Vance, dass Angeklagte des 6. Januar und Trump-Anhänger „nie auch nur einen Funken Mitgefühl bekommen, wenn es um unverhältnismäßige Urteile geht“, und ließ offen, ob Zahlungen auch an jene fließen könnten, die am 6. Januar Polizisten angegriffen hatten.

Tarrios Pläne mit dem Fonds

Enrique Tarrio – ehemaliger Vorsitzender der Proud Boys, wegen Aufruhr zu 22 Jahren Haft verurteilt – sagt gegenüber ROLLING STONE, dass der Fonds für viele von Trump begnadigte Jan.-6-Teilnehmer eine im März eingereichte Sammelklage von Angeklagten gegen die Bundesregierung ersetzen könnte. Tarrio beziffert die Klage auf 100 Millionen Dollar, gibt aber an, dass Schadensersatz und Strafschadenersatz zusammen eher 250 Millionen Dollar ergäben.

„Wir haben Entschädigung für das gesucht, was wir durchgemacht haben“, sagt Tarrio, der im vergangenen Jahr von Trump begnadigt wurde. „Ich halte das für eine gute Sache. Ich halte das für eine großartige Sache, und ich glaube, es bringt ein Stück Gerechtigkeit.“

Tarrio fügt hinzu, dass er zwar der Meinung sei, die Personen, die während des Sturms Hunderte Polizisten angegriffen hätten, seien zu Recht angeklagt worden – dennoch sollten auch sie Zahlungen aus dem Fonds erhalten, „wegen der Umstände“ ihrer Strafverfolgung und Verurteilung.

Geld für Wahlkämpfe und Organisationen

„Ich glaube, die Linke hat tatsächlich Grund zur Sorge – aber nicht aus dem Grund, den sie glaubt“, sagt Tarrio über die möglichen Auszahlungen, die potenziell in die Millionen gehen könnten. „Viele dieser Menschen werden mit dem Geld Organisationen gründen wollen. Manche wollen damit für ein lokales Amt kandidieren – und einige werden es für ihren laufenden Wahlkampf einsetzen, je nachdem, wie schnell das Ganze abläuft.“

Derzeit kandidieren bereits mindestens zwei verurteilte Jan.-6-Angeklagte bei den diesjährigen Zwischenwahlen. In Florida bewirbt sich der frühere Fotomodel John Strand – verurteilt wegen des Eindringens in das Kapitol am 6. Januar – als republikanischer Kandidat im 19. Kongresswahlkreis des Bundesstaates. Adam Johnson, auch bekannt als der „Rednerpult-Mann“, der beim Sturm auf das Kapitol mit Nancy Pelosis Rednerpult fotografiert wurde, kandidiert für einen Sitz in der Manatee County Commission in Florida – nachdem er 75 Tage wegen Hausfriedensbruchs im Kapitol abgesessen hatte. Beide wurden von Trump begnadigt.

Nicht nur Jan.-6-Teilnehmer schielen auf einen möglichen Geldsegen. Trump-Verbündeter Mike Lindell erklärte in mehreren Netzwerken, er wolle beim Fonds einen Antrag stellen und verwies auf angebliche Verluste von 400 Millionen Dollar für sein Unternehmen My Pillow – infolge einer Reihe von Zivilklagen und Bundesermittlungen zu seinem Verhalten rund um die Wahl 2020. Der Trump-nahe Kabelsender One America News teilte CNN mit, er erwäge „ernsthaft, Rechte aus diesem Fonds geltend zu machen“, um Mittel zurückzugewinnen, die durch Verleumdungsklagen im Zusammenhang mit der Verbreitung von Verschwörungstheorien zur Wahl 2020 verloren gegangen seien. Michael Cohen, Trumps früherer Anwalt, erklärte gegenüber NBC News, er denke darüber nach, beim Justizministerium Entschädigung für seine Verurteilungen wegen Steuerhinterziehung und Meineids vor dem Kongress zu beantragen.

Klagen und Widerstand im Kongress

Doch bevor irgendwelche Schecks ausgestellt werden, muss der Fonds die parlamentarischen und juristischen Anfechtungen überstehen, die auf ihn zukommen. Am Mittwoch verklagten Washingtoner Polizeibeamte, die am 6. Januar angegriffen worden waren, die Trump-Administration, um die Einrichtung des Fonds zu blockieren.

„Warum sollte man Leute bezahlen, die die Polizei am Kapitol der Vereinigten Staaten angegriffen haben und die versucht haben, die friedliche Machtübergabe zu verhindern?“, fragte D.C.-Polizeibeamter Daniel Hodges bei NPR. „Warum sollte man Leute bezahlen, die den Vizepräsidenten ermorden wollten? Die Liste geht immer weiter. Das ergibt keinen Sinn.“

Auch Abgeordnete im Kapitol scheinen der Meinung zu sein, dass Struktur und Zweck des Fonds keinen Sinn ergeben – darunter große Teile der Republikanischen Partei. Laut Punchbowl News äußerten republikanische Abgeordnete bei einem zweistündigen vertraulichen Treffen am Donnerstag tiefe Frustration über Blanche und die Regierung.

Kritik aus den eigenen Reihen

Senate Majority Leader John Thune (R-S.D.) sagte Reportern am Mittwoch, er sei „kein großer Fan“ des Slushfonds, der von der Regierung ohne die Haushaltsbewilligung des Kongresses autorisiert worden sei. „Wir haben viele Mitglieder, die offensichtlich besorgt sind – sowohl über den Zeitpunkt als auch über den Inhalt“, ergänzte er am Donnerstag.

Seine Fraktionskollegen wurden noch deutlicher. „Das wird uns unweigerlich in eine Lage bringen, in der meine Steuergelder und Ihre Steuergelder möglicherweise jemanden entschädigen könnten, der einen Polizisten angegriffen hat, seine Schuld zugegeben hat, verurteilt wurde, begnadigt wurde – und dem wir jetzt dafür auch noch Geld zahlen sollen?“, sagte ein fassungsloser Senator Thom Tillis (R-N.C.) in einem Interview mit Spectrum News.

„Ich halte das für hirnrissig hoch drei“, fügte er hinzu.