Aerosmith veröffentlichen umfangreiche „Greatest Hits“-Sammlung

Anlässlich ihres mehr als 50-jährigen Bandbestehens veröffentlichen Aerosmith am 18. August eine „Greatest Hits“-Sammlung in den unterschiedlichsten Variationen.

Die „Greatest Hits“-Sammlung der Band rund um Sänger Steven Tyler kann in den verschiedensten Formaten erworben werden: So gibt es nicht nur eine Standard LP mit zehn Tracks, eine Doppel-LP mit 20 Tracks und exklusiver Cover-Variante oder eine LP in Colour Vinyl Variante zu kaufen – Ultra-Fans können sich sogar auf eine sogenannte Super Deluxe Edition mit insgesamt 44 Songs freuen, „die jede Ära von Aerosmith repräsentieren“, wie es in der offiziellen Pressemitteilung heißt. Die Super Deluxe Edition wird auf 180g farbigem Vinyl gepresst, beinhaltet vier Schwarz-Weiß-Lithografien, sowie seltene Live-Fotografien der Band.