C. J. Ramone spielt mit Me First and the Gimme Gimmes bei Rock am Ring

Ein bemerkenswerter Schulterschluss in der Punkrock-Welt: C. J. Ramone, einst Bassist der legendären Ramones, spielt aktuell mit der Supergroup Me First and the Gimme Gimmes. Und das nicht nur für ein kurzes Gastspiel bei Rock am Ring und Rock im Park, sondern im Rahmen ihrer laufenden Europatour 2025. Eine kleine Sensation für Fans beider Lager.

C. J. Ramone – mit bürgerlichem Namen Christopher Joseph Ward – stieß 1989 als Nachfolger von Dee Dee Ramone zur Band, als diese bereits zu Punk-Ikonen aufgestiegen war. Er wurde zum jüngsten Mitglied der bereits seit 1974 bestehenden Band und hatte sein Live-Debüt mit den Ramones im September 1989 bei einem Fernsehauftritt.

Er prägte das Spätwerk der Ramones entscheidend mit und war bis zur Auflösung 1996 fester Bestandteil der Gruppe. Danach startete er eine Solokarriere, veröffentlichte mehrere Alben und blieb dem Punk stets treu – musikalisch wie ideologisch.

C. J. Ramone und Me First and the Gimme Gimmes bei Rock am Ring

Dass er für Shows wie Rock am Ring nun bei Me First and the Gimme Gimmes mitmischt, ist spannend für ihre Fans und die von C. J. Ramone: Die Coverband ist ein All-Star-Projekt mit Mitgliedern von NOFX, Lagwagon, Foo Fighters und anderen. Ihre humorvollen, schnellen Punk-Versionen von Popklassikern sind längst Kult und auf jedem Festival ein Stimmungsmacher. Dass nun C. J. Ramone die Band unterstützt, zeigt, dass ein generationsübergreifender Schulterschluss zwischen Oldschool-Punk und der 90er-Revival-Szene möglich ist.

Wer das live erleben will, hat in Europa noch einige Gelegenheiten. Die Tour läuft derzeit, und C. J. Ramone ist noch bei einigen Europaterminen dabei. Darunter auch das Nova Rock Festival im österreichischen Nickelsdorf und das Greenfield Festival in Interlaken (Schweiz). Auch ein Deutschlandtermin steht noch an: Am 18. Juni spielen Me First and the Gimme Gimmes in der Hamburger Markthalle.