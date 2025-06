Rock am Ring: Heaven Shall Burn muss Show nach nur einem Song beenden

Rock am Ring 2025: Die besten Fotos vom Freitag mit Bring Me the Horizon, Biffy Clyro und Soft Play

Bis dato verlief beim 40-jährigen Jubiläum alles nach Plan, für eine Band endete der Auftritt nun aber abrupt nach nur einem Song: Heaven Shall Burn, die nach Rock im Park am Freitag nun auch bei Rock am Ring gastierten, waren kurz vor 20 Uhr gerade erst auf die Bühne gegangen, da mussten sie sich schweren Herzens schon wieder verabschieden.

Heaven Shall Burn müssen Auftritt bei Rock am Ring abbrechen – was ist passiert?

Schon nach den ersten Klängen schien sich bei „Heaven Shall Burn“-Sänger Marcus Bischoff ein Problem abzuzeichnen. Er hustete – wohl, weil er Probleme mit seiner Stimme hatte. Dieser Verdacht bestätigte sich kurze Zeit später, als er den Fans vor der Mandora Stage erklärte, dass die Show von Heaven Shall Burn bei Rock am Ring nicht wie geplant stattfinden könne. Sichtlich traurig verließen alle Bandmitglieder daraufhin die Bühne. Bischoff kam jedoch noch einmal wieder für ein kurzes Crowdsurfing. Immerhin ein kleiner Trost für Fans, die nach einem heftigen Regenschauer in vorderster Reihe auf die Band gewartet hatten.

Rock am Ring ohne Heaven Shall Burn: Statement der Band

Nun gab es auch ein Statement der Band, das sie auf ihrem Social-Media-Kanal gepostet hat. Darin heißt es:

„Hallo Leute. Wir haben noch keine Ahnung, was grad passiert ist, und wir wollen Euch wirklich ehrlich mitteilen, was wir bisher wissen und wie die momentane Lage aussieht. Wir mussten unseren Auftritt beim Rock am Ring nach nur einem Song abbrechen, weil sich unser Sänger Marcus eine Verletzung am/im Hals zugezogen hat. Er ist in diesen Minuten auf dem Weg ins Krankenhaus, um die Sache abklären zu lassen.“

Weiter schreibt die Band: „Es zerreißt uns und vor allem ihm wirklich das Herz, Euch da nach dem großen Regen und aufklarendem Abendhimmel stehenzulassen. Es war alles für eine Mega Energieexplosion angerichtet. Alles lief optimal, Marcus hat nicht die geringsten Probleme beim Warm-Up gehabt. Wir haben so etwas noch nie erlebt und sind am Boden zerstört.“

Heaven Shall Burn zeigen sich jedoch begeistert vom Publikum bei Rock am Ring. „Doch wir sind auch absolut geflasht von Eurem Support, Eurem Verständnis und Eurer Solidarität, die uns in dieser Situation sofort auffangen und umgeben. Den Leuten vor der Bühne von denen niemand auch nur ansatzweise gemault hat, die uns stattdessen mit Sprechchören aufmuntern, würden wir am liebsten jedem und jeder einzeln um den Hals fallen. Wir heulen vor Traurigkeit, aber auch vor nun bitter erfahrenem Glück solche Fans und Supporter zu haben 💚 Wir melden uns, sobald es was Neues gibt. Eure HSB Jungs.“