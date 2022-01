CancelSpotify: Offener Brief Neil Youngs führt zu Debatte über Redefreiheit

Ein offener Brief Neil Youngs hat zu dem Twitter-Trend #CancelSpotify geführt und eine Diskussion über Redefreiheit auf Streaming-Plattformen eröffnet.

In dem offenen Brief bemängelte Neil Young, dass Spotify die Verbreitung von Fehlinformationen über die Corona-Impfung ermögliche – besonders durch Podcasts wie Joe Rogans „Joe Rogan Experience“. Dieser hielt seine jungen Fans in der Vergangenheit dazu an, sich nicht impfen zu lassen.

So lange das ermöglicht wird, möchte Young nicht, dass seine Musik über Spotify gehört werden kann. „Ich habe mich zum Aufruf entschlossen, weil Spotify Fehlinformationen über Impfungen verbreitet – dadurch können Menschen, die an diese fehlerhaften Informationen glauben, potentiell ihr Leben lassen“, so der Sänger.

Anschließend bekam Young via Twitter mit dem Hashtag „CancelSpotify“ Unterstützung von seinen Fans und Musiker-Kolleg*innen. So schrieb der Songwriter David Crosby etwa: „Ich bin deshalb stolz auf ihn“.

Makes me proud of him https://t.co/GUsXg2gwZz

Unterdessen wurde beinahe der gesamte Song-Katalog Youngs von Spotify entfernt. Der Streaming-Dienst ließ außerdem verlautbaren: „Wir haben detaillierte Inhaltsrichtlinien und seit Beginn der Pandemie über 20.000 Podcast-Episoden mit Bezug zu COVID-19 entfernt. Wir bedauern Neils Entscheidung, seine Musik von Spotify zu entfernen, hoffen aber, ihn bald wieder begrüßen zu dürfen“.

Wenig später twitterten Spotify-Konkurrenten ihre – natürlich auch nicht ganz uneigennützige –Solidarität mit Young:

It’s always a good idea to stream @NeilYoungNYA . https://t.co/g4232DaRkF pic.twitter.com/VdBP6AwceQ

We have a 100% Neil Young playlist, along with his discography on Deezer…

Just in case you were wondering.https://t.co/sfKOCXfyEJ

— Deezer (@Deezer) January 27, 2022