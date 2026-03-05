RFK Jr.s Kandidatin für das Amt der Surgeon General kassierte für die Bewerbung von Produkten mit unsicherer Geschichte

Dr. Casey Means‘ Newsletter „Good Energy Living“, den sie im Januar 2024 ins Leben rief, hat Konzepte beworben, denen wohl alle zustimmen können: „Wir sind eins mit der Natur.“ „Innerer Frieden für 2025.“ „Wir können die Erde nicht weiter vergiften, ohne unsere eigene Gesundheit zu zerstören.“ „Wir werden nicht vor giftigem Essen geschützt.“

Die Botschaft des Newsletters rund um Ernährung – mit Momentaufnahmen gesunden Lebens und schönem Gemüse – deckt sich mit der Aussage, die sie am 25. Februar vor dem Senatsausschuss für Gesundheit, Bildung, Arbeit und Renten bei ihrer Bestätigungsanhörung als 22. Surgeon General des Landes machte. In ihrem Eingangsstatement forderte sie eine „große nationale Heilung“, die „gesundes Leben zur einfachsten Wahl“ macht.

Der Newsletter ist voll mit ernährungsbezogenem Enthusiasmus – und mit Produktempfehlungen. Er dient als Plattform für ihr Buch „Good Energy: The Surprising Connection Between Metabolism and Limitless Health“, das sie gemeinsam mit ihrem Bruder Calley Means verfasste, der inzwischen als Senior Advisor von Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. tätig ist. Vor allem aber bewirbt er Produkte von Wellness-Marken, die den Newsletter gesponsert haben: Gesundheitspulver, Tees, Hautpflege, Snacks, Reinigungsmittel – und sogar Koffer.

Sponsoren mit fragwürdiger Geschichte

Die Marken, die Means angepriesen hat – und für deren Bewerbung sie Tausende kassierte –, sind jedoch nicht immer das Musterbeispiel an Gesundheit und Sicherheit, als das sie sie dargestellt hat. Eine Recherche des ROLLING STONE hat ergeben: Mindestens fünf ihrer Sponsoren haben Produkte verkauft, denen entweder gefährliche Inhaltsstoffe, unsichere Blei- und Cadmiumwerte oder sogar Spuren der Forever-Chemikalie PFOA vorgeworfen werden.

Da wäre zunächst Daily Harvest, das Mahlzeiten-Lieferunternehmen, das Means laut ihrer Offenlegungsmeldung beim U.S. Office of Government Ethics 12.000 Dollar für eine Sponsorship zahlte: „Ich bin seit über 6 Jahren Kundin von Daily Harvest und habe oft gescherzt, dass ich glaube, dass mindestens 20 Prozent der Atome in meinem Körper aus den Daily-Harvest-Schüsseln mit Blumenkohlreis und Pesto sowie den Blaubeer-Hanf-Smoothies stammen, die ich liebe und in RIESIGEN Mengen esse“, schreibt sie im Newsletter vom 31. Dezember 2024.

Doch 2022 schickten Daily Harvests „French Lentil & Leek Crumbles“ mehr als 130 Menschen ins Krankenhaus – einige mit akutem Leberversagen, 39 mussten die Gallenblase entfernen lassen. Ursache war Taramelhl, ein Inhaltsstoff, den die Food and Drug Administration nicht als sicher eingestuft hatte. Die kontaminierten Crumbles führten zu einem Produktrückruf, einer FDA-Untersuchung, Sammelklagen und daraus resultierenden Vergleichen Ende 2024 und Anfang 2025. (Daily Harvest antwortete nicht auf die Anfrage des ROLLING STONE. In einem Artikel von Fast Company aus dem Jahr 2023 erklärte das Unternehmen jedoch, es werde ein neues System einführen, das sicherstelle, dass alle neu verwendeten Zutaten in einer FDA-Datenbank als sicher gelistet seien.)

Pique, ein Unternehmen, das Tees und Elixiere herstellt, sponserte Newsletter Nr. 33, in dem Means am 22. Oktober 2024 schrieb: „Ich nutze Piques Produkte täglich – mindestens dreimal am Tag sogar! Diese wunderbaren Produkte haben meine Gesundheit verbessert, schmecken fantastisch und sind bio!!!“ Das Unternehmen zahlte ihr laut ihren Offenlegungsunterlagen satte 46.000 Dollar für die Sponsorship.

Blei, Cadmium und Forever Chemicals

Doch ab 2022 wurden in einer vorgerichtlichen Mitteilung des Environmental Research Center, einer gemeinnützigen Organisation, die Produkte auf Sicherheit testet, vier Pique-Produkte – darunter Electric Turmeric und Chaga Energy Tea Crystals – mit Bleigehalten beschuldigt, die Kaliforniens zulässige Grenzwerte überschritten. Ein kalifornisches Gesetz namens Proposition 65 erlaubt es Organisationen wie dem ERC, Unternehmen zu verklagen, wenn sie es versäumt haben, vor Chemikalien in ihren Produkten zu warnen, die Krebs, Geburtsfehler oder andere reproduktive Schäden verursachen können.

2023 behauptete das Environmental Research Center in einer Klage, bei 13 weiteren Pique-Produkten Spuren von Forever Chemicals gefunden zu haben. Ein Sprecher von Pique teilte dem ROLLING STONE mit, das Unternehmen „weise die falsche und irreführende Darstellung dieser Angelegenheit kategorisch zurück“ und führe den Rechtsstreit aktiv weiter, „weil wir uns weigern, Vergleiche über haltlose Anschuldigungen bezüglich natürlich vorkommender Spurenelemente in landwirtschaftlichen Produkten zu zahlen.“

Dann wäre da noch der Sponsor EnergyBits, der Algentabletten herstellt. „Welches andere Lebensmittel ist so mühelos und so nahrhaft für 1 Dollar pro Tag?“, schrieb Means in einem Newsletter rund um die Präsidentschaftswahl im November 2024. „Noch besser – es ist großartig für die ganze Familie (auch Haustiere lieben sie!).“ EnergyBits zahlte Means 27.431 Dollar, darunter laut ihren Finanzangaben „Newsletter-Sponsorship- und Partnerschaftsgebühren“. Woraus sich die Gebühren zusammensetzten, welche Anreize sie möglicherweise schufen und wann die Zahlungen erfolgten, ist unklar, da die Finanzoffenlegungen undatiert sind.

EnergyBits und der BBB-Befund

2022 stellte das Environmental Research Center fest, dass die EnergyBits-Algentabletten erhöhte Bleiwerte enthielten. Drei Jahre zuvor hatte eine Abteilung des Better Business Bureau festgestellt, dass EnergyBits keine ausreichenden Studien vorgelegt hatte, um seine Behauptungen zu belegen – darunter die Aussage, die Algentabletten würden unter anderem Brain Fog reduzieren sowie Stimmung und mentale Konzentration verbessern – und dem Unternehmen empfohlen, solche Aussagen einzustellen.

Die Gründerin und CEO von EnergyBits, Catharine Arnston, sagte dem ROLLING STONE, die kalifornischen Vorschriften hätten „wildes Ambulanzjäger-Treiben“ ausgelöst und die gemeinnützige Organisation Environmental Research Center suche bei kleinen Lebensmittelunternehmen nach Vergleichszahlungen. Die erhöhten Bleiwerte bestritt sie jedoch nicht; sie erklärte, EnergyBits verwende inzwischen andere Algen und lasse unabhängige Tests auf Mykotoxine und Schwermetalle durchführen. Zu den Vorwürfen des Better Business Bureau sagte sie: „Es gab Studien, die alles bestätigt haben, was wir gesagt haben.“

Charles Poss, hauseigener Rechtsberater des Environmental Research Center, erklärt, das ERC habe seit 2009, als Proposition 65 in Kraft trat, „mehr als 30.000 Produkte getestet und Hunderte von Verstößen gegen Proposition 65 angezeigt“. Er ergänzt: „Manchmal stoßen wir auf Unternehmen, die sich als gesundheits- und verbraucherfreundlich sowie umweltbewusst vermarkten und uns mit übertrieben streitlustigen Taktiken bekämpfen – um sowohl zu vermeiden, ihren Kunden mitzuteilen, dass ihre Produkte schädliche Schadstoffe enthalten, als auch das Problem selbst zu beheben.“

Reaktionen aus Politik und Medizin

Andrew Nixon, Sprecher des Ministeriums für Gesundheit und Soziales (Department of Health and Human Services), erklärt, Means‘ „Qualifikationen, ihr Forschungshintergrund und ihre Erfahrung im öffentlichen Leben geben ihr die richtigen Einblicke, um die Surgeon General zu werden, die dafür sorgt, dass Amerika nie wieder zur kränksten Nation der Erde wird.“

DER SENATSAUSSCHUSS HELP, DER VORAUSSICHTLICH NOCH IN DIESEM MONAT über Means‘ Bestätigung abstimmt, wägt derzeit nicht nur ihr klinisches Urteilsvermögen ab, sondern auch die Frage, was sie der amerikanischen Öffentlichkeit tatsächlich verkaufen würde. Als oberste medizinische Kommunikatorin des Landes ist die Rolle der Surgeon General im Grunde eine des Verkaufens von Visionen: gesellschaftliche Probleme öffentlich zu diagnostizieren und Lösungen für die Bevölkerung zu formulieren – so wie Dr. Vivek Murthy, Bidens Surgeon General, auf die Einsamkeitskrise aufmerksam machte.

Means besitzt keine aktive Approbation und brach 2018 ihre Facharztausbildung in Hals-Nasen-Ohren-Chirurgie an der Oregon Health & Science University nur wenige Monate vor deren Abschluss ab – einen Schritt, den sie wiederholt als Qualifikationsnachweis und Beleg dafür präsentiert hat, dass sie aus der Erkenntnis heraus gehandelt habe, das US-amerikanische Gesundheitssystem sei kaputt.

Während Means erklärt, sie wolle sich auf die Ursachen chronischer Krankheiten konzentrieren, verweisen Kritiker auf ihre Bewerbung kaum regulierter Wellness-Produkte, die fragwürdige Gesundheitsversprechen machen.

Kritik an fehlender Approbation

„Casey Means verbringt ihre Zeit nicht damit, klinische Medizin zu praktizieren, sondern mit geschäftlichen Aktivitäten im Bereich Wellness und Longevity, deren Nutzen für Patientinnen und Patienten bestenfalls unklar ist“, sagt Dr. Vin Gupta, praktizierender Pulmonologe und medizinischer Reservist der U.S. Air Force. „Ihre Unterstützer sagen, ihre größte Qualifikation sei, dass sie fast Ärztin geworden ist und sich dann dagegen entschieden hat. Wenn das ihre Qualifikation ist, sollte sie nicht die Ärztin der Nation sein.“

Unter den „Frequently Asked Questions“ ihres Newsletters erklärt Means, sie nehme nur Sponsoren auf, die „missionsorientierte Marken sind, die ursächliche menschliche Gesundheit, menschliche Selbstermächtigung, freies Denken, spirituelle Entwicklung und/oder die Regeneration von Böden und der Umwelt unterstützen.“ Um mit einer Marke zu kooperieren, verlangt sie „transparente Herkunft“ der Zutaten, „keine industriell raffinierten Pflanzenöle, keine raffinierten Getreidesorten, keine hochraffiniertem Zucker“ und weitere Ernährungsanforderungen. (Der Newsletter erklärt, sie nehme derzeit keine neuen Sponsor- oder Partnerschaftsanfragen an.)

Doch eine AP-Recherche aus dem Jahr 2025 und ein Bericht von Public Citizen stellten fest, dass sie es versäumt hatte, wie von der Federal Trade Commission vorgeschrieben konsequent offenzulegen, dass sie mit einer Reihe der von ihr online beworbenen Marken in einer Affiliate-Marketing-Beziehung stand und mitunter eine prozentuale Provision am Umsatz erhielt, wenn Verbraucher Produkte über ihre Links kauften.

HHS-Sprecher Andrew Nixon antwortete nicht auf konkrete Folgefragen zu Means‘ Partnerschaften mit den Marken, die sie online beworben hatte, und ob sie diese gegenüber ihren Followern nicht vollständig offengelegt habe. Er erklärte jedoch: „Es ist beschämend, dass der ROLLING STONE nicht die Großpharma-Spenden untersucht, die Senatoren erhalten haben, die im HELP-Ausschuss sitzen.“

Anhörung im Senat

Bei der Bestätigungsanhörung am 25. Februar stellte Sen. Roger Marshall (R-KS) Means vor und erklärte, sie sei „darauf vorbereitet, uns von reaktiver Krankenversorgung zu proaktiver Gesundheitsfürsorge zu führen, mit Fokus auf metabolische Gesundheit, um Amerika wirklich wieder gesund zu machen.“

Während Means breit lächelte und erleichtert wirkte, als freundlich gesinnte republikanische Senatoren ihr sanfte Fragen zu ihren Zielen für Amerikas Gesundheit und zu ihrer Motivation stellten, lieferte sie sich harte Wortgefechte mit Demokraten – und sogar einigen Republikanern, darunter Ausschussvorsitzender Sen. Bill Cassidy (R-LA) – über mehrere Themen: das Fehlen einer aktiven Approbation, ihre frühere Befürwortung von Psychedelika, Vorwürfe, sie habe ihre finanziellen Interessen an einigen der von ihr online beworbenen Produkte nicht vollständig offengelegt, sowie frühere unbegründete Behauptungen über Impfschäden – darunter ein Tweet, in dem sie die Verabreichung der Hepatitis-B-Impfung bei der Geburt als „Verbrechen“ bezeichnete.

Im gesamten Verlauf der Anhörung weigerte sie sich, den Einsatz von Impfstoffen vorbehaltlos zu befürworten – offenkundig um nicht in Widerspruch zu ihrem künftigen Vorgesetzten, Minister Kennedy, zu geraten.

„Glauben Sie, dass es Belege dafür gibt, dass der Grippeimpfstoff schwere Erkrankungen verhindert und Krankenhausaufenthalte sowie Todesfälle bei Kindern verhindert?“, fragte Sen. Tim Kaine (D-VA).

„Ich glaube, dass alle Patientinnen und Patienten mit ihren Ärzten sprechen sollten“, antwortete Means.

Interessenkonflikte und offene Fragen

Als Sen. Chris Murphy (D-CT) sie in einer detaillierten Befragung beschuldigte, ihre finanziellen Interessen am Verkauf von Produkten, die sie online beworben hatte, nicht transparent offengelegt zu haben, kehrte Means immer wieder zu dem Argument zurück, sie werde während ihrer Amtszeit keine Vergütung von Unternehmen annehmen und sei vom Office of Government Ethics freigegeben worden. Doch wie mehrere Senatoren betonten, bezog sich das nicht auf frühere Interessenkonflikte oder Fälle, in denen sie Unternehmen mit Vorwürfen unsicherer Produkte empfohlen hatte.

„Sie wettern gegen Pharmaunternehmen, die Ihrer Meinung nach für Produkte werben, die die Öffentlichkeit irreführen – und doch haben Sie Vergütungen von Unternehmen erhalten, denen der Verkauf unsicherer Produkte vorgeworfen wird, und diese in Ihrem Newsletter beworben“, hielt Senatorin Angela Alsobrooks (D-MD) ihr vor.

Nach der Bestätigungsanhörung teilte Sen. Alsobrooks dem ROLLING STONE mit, ihr Votum sei ein „absolutes Nein“ und die Anhörung habe ihre Bedenken nur verstärkt. „Die Surgeon General muss vertrauenswürdig sein. Eltern und Familien müssen darauf vertrauen können, dass sie grundlegende Integrität besitzt.“