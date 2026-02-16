Widerstand gegen RFK Jr.: Angela Alsobrooks kämpft für Gesundheit

Senatorin Angela Alsobrooks über Kennedys erstes Jahr als Gesundheitsminister: „Seine Führung war absolut katastrophal.“

Heute jährt sich Robert F. Kennedy Jr.s Amtsantritt als Gesundheitsminister der Vereinigten Staaten zum ersten Mal, und die Ergebnisse seiner Amtszeit sind überall zu sehen. Eine rapide Ausbreitung der Masern in South Carolina nähert sich der 1.000-Fälle-Marke.

Der Impfplan für Kinder wurde trotz heftiger Einwände großer medizinischer Organisationen von 17 empfohlenen Impfungen für Kinder auf elf reduziert. Bahnbrechende Forschungsprojekte wurden kurzerhand gestrichen, klinische Studien eingestellt und Tausende von Mitarbeitern aus den Gesundheitsbehörden des Landes entfernt. Die Amerikanische Akademie für Kinderheilkunde ist zu einer Stimme des Widerstands geworden.

Der Widerstand einer Senatorin

Seit Beginn von Kennedys Amtszeit hat es sich Senatorin Angela Alsobrooks, eine ehemalige Staatsanwältin und Verwaltungschefin des Prince George’s County, zur Aufgabe gemacht, ihn als Gesundheitsminister zu entfernen. Als Mitglied des US-Senatsausschusses für Gesundheit, Bildung, Arbeit und Renten, das mit den Buchstaben HELP abgekürzt wird, sind ihre Auseinandersetzungen mit ihm viral gegangen.

Der Vorsitzende des Ausschusses, Senator Bill Cassidy, ein Arzt und Leberspezialist, entlockte Kennedy das Versprechen, die Impfstoffinfrastruktur zu erhalten, und rang öffentlich mit seinem Gewissen, bevor er die entscheidende Stimme für die Nominierung Kennedys abgab.

Whistleblower und Massenentlassungen

Diese Entscheidung stürzte die neu gewählte Junior-Senatorin von Maryland in den Strudel der Ereignisse. Die primäre US-Bundesbehörde für biomedizinische Forschung (NIH) mit Sitz in Bethesda beschäftigen Mitarbeiter aus ihrem Wahlkreis. Als Wissenschaftler entlassen wurden, „stand ihr Telefon nicht mehr still“, wie sie es ausdrückt, weil Whistleblower aus der Behörde in ihrem Büro anriefen.

Sie war die erste, die im Mai eine Misstrauensresolution gegen Kennedy einreichte, die nur vier ihrer Kollegen unterzeichneten. Seitdem führen sie und Senator Ron Wyden eine fortlaufende Liste mit den von ihnen so bezeichneten „Kosten, Chaos und Korruption“ seiner Führung, die heute in einem 71-seitigen Bericht veröffentlicht wurde. Sie hofft, dass dieser Bericht als Blaupause dienen wird, um den Schaden zu beheben, sobald er aus dem Amt ausgeschieden ist.

Die „Sick of It“-Kampagne wächst

Mittlerweile haben 28 Senatoren die Misstrauensresolution mitunterzeichnet und sich ihrer „Sick of It“-Kampagne angeschlossen, die auf der Prämisse basiert, dass seine Entlassung als Gesundheitsminister für das amerikanische Volk eine Frage von Leben und Tod ist.

Ein Sprecher von Minister Kennedy, Andrew Nixon, verteidigte dessen Führungsstil vehement und erklärte, das amerikanische Ministerium für Gesundheitspflege und Soziale Dienste, kurz HHS, habe „seine volle Autorität ausgeübt, um Ergebnisse für das amerikanische Volk zu erzielen“ und „langjährige Herausforderungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit mit Transparenz, Mut und wissenschaftlichen Spitzenleistungen angegangen“.

Unter Hinweis auf Maßnahmen wie Investitionen in die Gesundheitsversorgung in ländlichen Gebieten, die Senkung der Arzneimittelpreise und die Eliminierung von Farbstoffen auf Erdölbasis aus der Lebensmittelversorgung sagte Nixon: „Das HHS wird diese Dynamik bis 2026 fortsetzen, um die Rechenschaftspflicht zu stärken, die Patienten an die erste Stelle zu setzen und die öffentliche Gesundheit zu schützen.“

Das Interview mit ROLLING STONE

ROLLING STONE sprach mit Alsobrooks über die Motive für ihr Engagement. Unsere Diskussion wurde aus Gründen der Klarheit und Kürze redaktionell bearbeitet.

Kennedy ist nun seit einem Jahr Gesundheitsminister. Können Sie zusammenfassen, wie sich seine Führung Ihrer Meinung nach auf Amerika ausgewirkt hat?

Seine Führung war absolut katastrophal und hat fast im Alleingang dazu beigetragen, das öffentliche Gesundheitssystem in unserem Land und viele der Fortschritte, die wir in Forschung, Wissenschaft und Medizin erzielt haben, zu zerstören. Die Einzigartigkeit Amerikas beruht wirklich auf unseren Fähigkeiten in den Bereichen Wissenschaft, Forschung und Medizin. Und was er getan hat, wird unser Land in Bezug auf unser [weltweites] Ansehen wirklich zurückwerfen.

Was hat Sie schon früh zu der Schlussfolgerung gebracht, dass er eine Gefahr für die Gesundheit der Amerikaner darstellt, und dazu veranlasst, aufgrund dieser Bedenken zu handeln?

Ich kam sehr früh zu einem Treffen mit ihm. Ich war dort, um eine Reihe von Nominierten zu interviewen und zu treffen. Ich sagte zu ihm, da er unqualifiziert war und keinerlei Hintergrund in Forschung, Wissenschaft oder Medizin hatte: „Beabsichtigen Sie, Ihr Urteil an die Stelle des Urteils von Wissenschaftlern und Ärzten zu setzen, die seit Jahrzehnten in diesen Bereichen arbeiten?“ Und er sagte ohne zu zögern: „Ich werde schlechte Wissenschaftler durch gute Wissenschaftler ersetzen.“ Da wusste ich, dass wir wirklich in großen Schwierigkeiten steckten. So hat alles angefangen.

Lassen Sie mich Sie zu einer Begegnung mit ihm befragen, die viral ging. In seiner Anhörung vor dem HELP-Ausschuss, in der er behauptete, Afroamerikaner hätten ein anderes Immunsystem, fragten Sie ihn pointiert: „Sollte jemand wie ich andere Impfstoffe bekommen?“ Und seine Antwort veranlasste Sie zu der Aussage, dass seine Antwort sehr gefährlich sei. Welche Gefahren haben Sie in diesem Moment gesehen?

Er hat eine Studie grob falsch dargestellt, die seiner Meinung nach dafür sprach, dass Afroamerikaner einen anderen Impfplan als andere haben sollten. Unmittelbar nach der Anhörung meldete sich der Arzt, der die Studie tatsächlich veröffentlicht hatte, zu Wort und sagte, dass die Aussage des Ministers weder durch die Studie noch durch die Wissenschaft gestützt werde.

Ich habe eine Tochter und ich weiß, dass es viele junge Eltern gibt, die sich auf die Informationen und Ratschläge des Gesundheitsministers verlassen müssen. Wenn sie dann solche Informationen von ihm hören, die sofort von dem Arzt widerlegt werden, der diese Studie tatsächlich verfasst hat?

Es ist meine Mission, Eltern klar zu machen, dass sie nichts glauben dürfen, was von der Leitung seiner Behörde kommt, und dass die Fehlinformationen, die er verbreitet, für sie und die Gesundheit ihrer Kinder sehr gefährlich sind und sie sich lieber bei ihren Ärzten und Kinderärzten erkundigen sollten.

Sie sagen also, er lügt. Sehen Sie ihn als jemanden, der aus ideologischen Gründen lügt, oder als jemanden, der einfach nur verwirrt ist, was die Wissenschaft angeht?

Ich denke, er hat definitiv eine ideologische Agenda, und ich denke, diese Agenda besteht darin, dass er mit seinen Theorien Recht behält. Aber ich glaube auch, dass man eine Lüge, wenn man sie oft genug erzählt, irgendwann selbst glaubt.

Glauben Sie, dass Senator Bill Cassidy seine Stimme bereut, und glauben Sie, dass es ein Verstoß gegen seinen hippokratischen Eid war, für Kennedy zu stimmen?

Senator Cassidy ist Leberarzt, und die Hepatitis-Impfung ist ihm wichtig. Er bot seine Unterstützung an, fast in einer bedingten Weise, basierend auf den Darstellungen von Minister Kennedy, der, wie gesagt, in dieser Anhörung wirklich gelogen hat. Ich denke, [Kennedy] sollte für das, was er getan hat, zur Rechenschaft gezogen werden.

Als Sie Ihre „Sick of It“-Kampagne starteten und einen Misstrauensantrag einreichten, waren Sie der Erste, der damit an den Start ging, und jetzt scheinen Sie Unterstützung dafür aufgebaut zu haben. Können Sie uns etwas darüber erzählen, warum Sie das getan haben und wie die Lage jetzt ist?

Als ich den Misstrauensantrag ursprünglich einreichte, gab es nur sehr wenig Unterstützung dafür. Tatsächlich haben nur vier andere mitunterzeichnet. Es kam dazu, als ich all das Chaos und die Unruhe innerhalb dieser Behörden beobachtete. Mitarbeiter des NIH erzählten mir, dass sie Handschuhe rationierten.

Die Vorräte waren so knapp, dass sie Papierhandtücher halbieren und Bleichmittel rationieren mussten. Die Massenentlassungen belaufen sich mittlerweile auf insgesamt etwa 20.000 Mitarbeiter aus den Gesundheitsbehörden, und das sind nur die Zahlen, die wir haben. Seit Ende letzten Jahres fordern wir zusätzliche Daten an. Wir wussten, dass seine Entscheidungen die Amerikaner krank machen würden.

Glauben Sie angesichts des Masernausbruchs in South Carolina, der keine Anzeichen einer Abschwächung zeigt, dass es eine Grenze gibt, die wir als Nation überschreiten könnten, die die Republikaner dazu veranlassen würde, sich Ihrer Forderung nach seinem Rücktritt anzuschließen?

Ich denke, was auch immer es ist, wir haben diese Grenze bereits überschritten. Wir haben eine Reihe von Ärzten im Gesundheitsausschuss. Ich denke, sie erkennen die Gefahr: das Wiederauftreten der Masern, die Art von Grippesaison, die wir gerade hinter uns haben, all diese Krankheiten, von denen jeder weiß, dass wir sie erfolgreich eindämmen konnten. Die Gesundheit unseres Landes ist keine parteipolitische Angelegenheit.

Kürzlich forderte Dr. Mehmet Oz die Amerikaner auf, sich gegen Masern impfen zu lassen. Glauben Sie, dass dies ein Signal dafür ist, dass das Weiße Haus und andere innerhalb des HHS der Meinung sind, Kennedy habe versagt, weil er sich nicht deutlicher für Impfungen ausgesprochen hat?

Ich denke, sie sind offensichtlich nicht mit der Richtung einverstanden, die er mit der Behörde einschlägt. Wenn man die Menschen auffordert, sich impfen zu lassen, ist das ein Eingeständnis, dass dies ein Problem ist, das angegangen werden muss. Es spricht auch für die Dringlichkeit der Angelegenheit. Das ist der Grund, warum es für mich und andere wichtig ist, weiterhin Alarm zu schlagen und den Eltern zu vermitteln, dass sie keinem einzigen Wort dieses Mannes oder seiner Regierung trauen dürfen und dass sie mit ihren Gesundheitsdienstleistern sprechen müssen. Es geht um Leben und Tod.