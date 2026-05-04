Exklusiv: Trumps neue Public-Health-Kandidatin ist eine Fox-News-Kommentatorin, die MAHA als Marke schützen lassen wollte

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Am Ende reichte „Good Energy“ nicht aus.

Dr. Casey Means, US-Präsident Donald Trumps zweite Kandidatin für das Amt des Surgeon General, war 2024 durch eine Plattform aus Podcasts und sozialen Medien zu Bekanntheit gelangt – getragen von innerer Ruhe, sauberer Ernährung und metabolischer Gesundheit. Doch die grundlegenderen Erwartungen an Amerikas oberste Ärztin konnte sie nicht erfüllen.

In einem Truth-Social-Post räumte Trump am Donnerstag ein, dass Means nicht über die nötigen Stimmen für eine Bestätigung durch den Senat verfüge. Die Schuld schob er dem Vorsitzenden des zuständigen Senatsausschusses für Gesundheit, Bildung, Arbeit und Renten zu: Senator Bill Cassidy, der Means‘ Nominierung nicht unterstützte, sei ein „sehr illoyaler Mensch“.

Trumps dritte Kandidatin

Trump präsentierte Dr. Nicole B. Saphier als seine neue Kandidatin und bezeichnete sie als „STAR-Ärztin“ und „UNGLAUBLICHE KOMMUNIKATORIN“, die Amerika wieder gesund machen werde – das Motto der angeschlagenen Bewegung, die Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. anführt. Es ist Trumps dritte Nominierung für den Surgeon-General-Posten.

Saphier ist Radiologin in einer Außenstelle des Memorial Sloan Kettering Cancer Center in Monmouth, New Jersey, und Kommentatorin bei Fox News. Ihren Medizinabschluss erwarb sie an der Ross University School of Medicine, einer privaten Medizinhochschule mit Sitz auf Barbados.

Wie eng sie der MAHA-Bewegung tatsächlich verbunden ist, bleibt offen. Im vergangenen Jahr sagte Saphier in einem Interview – das ich im Rahmen meiner Recherchen über den Aufstieg von Casey Means und ihrem Bruder Calley führte – über MAHA: „Glaube ich, dass es die ultimative Lösung ist, die das Gesundheitssystem retten wird? Nein, das glaube ich nicht.“

Skepsis gegenüber der Bewegung

Saphier ergänzte, es sei sehr einfach für MAHA, das Gesundheitssystem zu kritisieren, „wenn man nicht Tag für Tag [darin arbeitet]“ wie sie es tue. „Ich würde in keinem anderen Gesundheitssystem der Welt arbeiten wollen“, sagte sie. „Man kann die MAHA-Bewegung unterstützen, ohne jeden Aspekt davon gutzuheißen.“

Das Scheitern von Means‘ Nominierung ist ein Rückschlag für die MAHA-Bewegung, deren Anhänger für ihre Bestätigung eingetreten waren. Saphier mag gewisse Zweifel geäußert haben, ob MAHA ein Allheilmittel für die amerikanische Medizin sei – dennoch hat sie selbst versucht, den Ausdruck „Make America Healthy Again“ für sich zu beanspruchen.

Im April 2020 veröffentlichte Saphier ein Buch mit dem Titel „Make America Healthy Again: How Bad Behavior and Big Government Caused a Trillion Dollar Crisis“. Das Buch ist eine Kritik am amerikanischen Gesundheitssystem und wirbt für „konkrete Lösungen“ zur Verbesserung der Volksgesundheit – etwa die Reduzierung des Natriumkonsums.

Der Versuch, MAHA zu marken

Saphier hatte bereits im Juni 2019, noch vor Erscheinen ihres Buches, versucht, den Ausdruck „Make America Healthy Again“ als Marke schützen zu lassen und dafür einen Antrag beim United States Patent and Trademark Office eingereicht – wie ROLLING STONE exklusiv berichtet.

Doch Saphier war nicht die Erste in der Schlange. Im August 2019 teilte das Patent- und Markenamt ihr mit, dass ihr Antrag wegen eines „zuvor eingereichten, möglicherweise kollidierenden Antrags“ ausgesetzt worden sei. Dieser stammte von Gildardo Fullen, einem in Kalifornien für ein Bauunternehmen tätigen Mann – doch sein Antrag verfiel. „Make America Healthy Again“ wäre damit Saphier zugefallen, doch auch ihr Antrag wurde im September 2021 aufgegeben, weil sie die erforderlichen Unterlagen nicht fristgerecht eingereicht hatte. (Fullen reagierte nicht auf eine Anfrage um Stellungnahme.)

In meinem Interview mit Saphier im vergangenen Jahr erklärte sie mir, wie ihr die Markenanmeldung aus dem Blick geraten war: „Mit der Covid-Pandemie und dem absoluten Chaos, drei Kinder – das stand nicht auf meiner To-do-Liste.“ Sie fügte hinzu: „Hätte ich mir ein kleines Dankeschön gewünscht? RFK Jr. gilt als Vater [von MAHA], dann wäre ich wohl die Mutter. Ist mir das viel wert? Mein Berufsalltag besteht darin, Menschen zu sagen, dass sie Krebs haben – das relativiert solche Dinge.“

Means verliert ihre Chance

Letztlich verlor Saphier die Marke – und Means ihre Chance auf das Amt des Surgeon General, nachdem ihr ungewöhnlicher Werdegang im Licht einer Senatsanhörung immer weniger tragfähig wirkte.

Means hat gemeinsam mit ihrem Bruder Calley Means das Bestseller-Buch „Good Energy: The Surprising Connection Between Metabolism and Limitless Health“ verfasst. Calley Means ist inzwischen als Sonderberater von Gesundheitsminister Kennedy tätig. In einer souveränen Anhörung vor dem Senatsausschuss im Februar warb sie für eine „große nationale Heilung“, die „gesundes Leben zur einfachsten Wahl“ mache.

Dieselben Senatoren hatten zuvor für Kennedy als Gesundheitsminister gestimmt – was ein Jahr explosiver Masernausbrüche, den chaotischen Abbau der amerikanischen Impfinfrastruktur und das Spektakel eines Ministers einläutete, der auf Flughäfen Klimmzüge macht, während Schlagzeilen wie diese durch die Medien geistern – aus dem New York Post: „RFK Jr. schnitt einst einem toten Waschbären den Penis ab, um ihn ‚später zu untersuchen‘, während er mit der Familie unterwegs war.“

Unbehagen über Means‘ Kandidatur

Angesichts alledem könnte man argumentieren, dass das Unkonventionelle gerade en vogue ist.

Dennoch lastete ein Unbehagen auf Means‘ Nominierung: Sie weigerte sich, klar und deutlich ihre Unterstützung für Kinderimpfungen auszusprechen; sie hatte ihr chirurgisches Fellowship kurz vor dem Abschluss abgebrochen und verfügte über keine aktive Approbation. Und wie ROLLING STONE bereits berichtete, hatte Means in ihrem „Good Energy“-Newsletter unsichere Wellnessprodukte beworben, die mit Blei und Kadmium belastet waren, und dafür Sponsorengelder von diesen Marken erhalten.

Senatorin Angela Alsobrooks, Demokratin aus Maryland, erklärt, Means habe „die nötigen Stimmen nicht bekommen, weil sie schlicht nicht qualifiziert war“. Sie sei „die einzige Person, die je für dieses Amt nominiert wurde, ohne eine aktive Approbation zu besitzen. Sie weigerte sich, klar Stellung zu Impfungen zu beziehen, und ihre Bewerbung unsicherer Produkte war der größte Schwindel von allen.“

Saphiers Ausbildung als möglicher Streitpunkt

Means reagierte nicht auf eine per E-Mail gesendete Anfrage um Stellungnahme.

Saphier ist Trumps dritte Kandidatin. Die erste, Dr. Janet Nesheiwat, ebenfalls Fox-News-Kommentatorin, zog ihre Kandidatur im vergangenen Mai zurück, nachdem bekannt geworden war, dass sie fälschlicherweise behauptet hatte, an einer amerikanischen Medizinhochschule abgeschlossen zu haben – tatsächlich hatte sie ihren Abschluss an einer karibischen Hochschule erworben.

Saphiers medizinische Ausbildung könnte in den Bestätigungsanhörungen noch zum Thema werden. Dr. Vin Gupta, praktizierender Lungenfacharzt und Sanitätsoffizier der Reserve der U.S. Air Force, sagt: „Das ist ein Präsident, der mit America First angetreten ist. Wir haben es immer wieder gehört. Aber er nominiert als obersten Arzt Amerikas eine Ärztin, die nicht in Amerika ausgebildet wurde. Das sollte meiner Meinung nach eine Rolle spielen. Qualifikationen zählen.“ Er fügt hinzu: „Karibische Medizinhochschulen haben bekannte Qualitätsprobleme“ – eine Anspielung auf Saphiers Abschluss von einer Hochschule auf Barbados.

Saphier und ein Vertreter des Ministeriums für Gesundheit und Soziales verwiesen Anfragen an das Weiße Haus. Kush Desai, Sprecher des Weißen Hauses, bezeichnete Saphier als „versierte Ärztin“, die ein „wertvoller Aktivposten für Präsident Trump sein und unermüdlich daran arbeiten werde, jeden Aspekt seiner MAHA-Agenda umzusetzen“.