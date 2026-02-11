Alle Tiefpunkte des ersten Jahres von RFK Jr.s MAHA-Agenda

Ein Jahr nach der Übernahme des Gesundheitsministeriums durch Robert F. Kennedy Jr. – ist Amerika tatsächlich gesünder? Der Minister scheint das zu glauben, und er gibt Donald Trump die volle Anerkennung dafür, dass er ihm erlaubt habe, seine quacksalberische „Make America Healthy Again“-Agenda umzusetzen.

„Es ist eine Freude, für ihn zu arbeiten“, sagte er über den Präsidenten, als er am Montag bei einer Veranstaltung der Heritage Foundation sprach, um an das Jahr seit seiner Bestätigung durch den Senat zur Leitung der Gesundheitssysteme der Nation zu erinnern.

„Er lässt mich Dinge tun, von denen ich glaube, dass sie mich sonst niemand tun lassen würde.“

Abkehr von etablierter Wissenschaft

Kennedys HHS hat, wie der Rest von Trumps Regierung, seine Mission auf die Obsessionen der hypervernetzten, verschwörungsaffinen Rechten ausgerichtet und etablierte Wissenschaft weitgehend zurückgewiesen. Abgesehen von Social-Media-Posts und RFK-Workout-Videos hat das erste Jahr von MAHA potenziell katastrophale Schäden an der Gesundheitsinfrastruktur des Landes gebracht.

Die Regierung widerspricht natürlich. „Unter der Führung von Minister Kennedy nutzt HHS seine volle Autorität, um Ergebnisse für das amerikanische Volk zu liefern. In seinem ersten Jahr hat sich das Ministerium langjährigen Herausforderungen im öffentlichen Gesundheitswesen mit Transparenz, Mut und Wissenschaft auf Goldstandard-Niveau gestellt“, sagte HHS-Sprecher Andrew Nixon in einer Erklärung gegenüber ROLLING STONE und fügte hinzu, dass HHS auch 2026 weiterhin die öffentliche Gesundheit „schützen“ werde.

Spulen wir zurück und werfen wir einen Blick auf den Ansatz des Ministeriums zur öffentlichen Gesundheit im vergangenen Jahr.

Zerschlagung der Gesundheitssysteme

Das Gesundheitsministerium war, wie praktisch jede andere Regierungsbehörde, nach Trumps Rückkehr ins Amt von drastischen Personalkürzungen betroffen. Die Centers for Disease Control (CDC) und die National Institutes of Health (NIH) – beide Ziel von Kritik und Verschwörungstheorien im Zusammenhang mit dem Umgang der Regierung mit der Covid-19-Pandemie – verloren Tausende Mitarbeiter. Auch das National Institute for Occupational Safety and Health wurde Personal und Programmen beraubt (die entlassenen Mitarbeiter wurden im Januar nach Protesten von Gewerkschaften und anderen Fürsprechern wieder eingestellt).

Kennedy hat zudem systematisch Forscher und Experten entfernt. Er entließ beispielsweise mehr als ein Dutzend Experten des Advisory Committee for Immunization Practices, eines Gremiums, das jährliche Impfempfehlungen mitbestimmte und nationale Impfkampagnen koordinierte. Die unabhängigen Mitglieder wurden durch eine Reihe von Impfskeptikern ersetzt.

Kennedy drängte außerdem zentrale Führungspersonen im HHS und seinen Unterorganisationen hinaus, darunter die frühere CDC-Direktorin Susan Monarez, die die Organisation verließ, nachdem Kennedy sie unter Druck gesetzt hatte, unwissenschaftliche Impfrichtlinien zu genehmigen.

Kürzungen und Impfpolitik

Das erste Jahr von Kennedys Amtszeit brachte auch Finanzierungskürzungen für zahlreiche Programme und Behörden – teils durch drastische Haushaltskürzungen, die genug öffentlichen Widerstand hervorriefen, um Rücknahmen zu erzwingen. Krebsforschung, Gesundheitsversorgung für Kinder sowie Suchtressourcen und -behandlung waren betroffen, ebenso Zuschüsse und Fördermittel für universitäre Forschungsprogramme im ganzen Land.

Anfang dieses Monats lehnte der Kongress eine weitere Runde von vorgeschlagenen Kürzungen in Höhe von 33 Milliarden Dollar für das HHS ab. Offenbar sind selbst Republikaner der Ansicht, dass bereits genug Schaden entstanden ist.

Impfskepsis als Regierungspolitik

Kennedy baute einen Großteil seines Profils im „alternativen“ Gesundheitsbereich auf Impf-Verschwörungstheorien auf, und sein Einsatz gegen jahrzehntelang bewährte Wissenschaft war zentral für sein erstes Jahr an der Spitze des HHS.

Er setzte seine Versprechen um, Impfskepsis in der Gesundheitspolitik zu verankern, indem er Beratungsgremien von qualifizierten Experten säuberte und durch Impfgegner ersetzte. Der Minister strich jährlich vom CDC finanzierte Werbekampagnen für die Grippeimpfung und wies das CDC an, auf seiner Website Formulierungen einzufügen, die fälschlich behaupten, es gebe keine Belege für die Aussage von Experten, dass Impfstoffe keinen Autismus verursachen.

Masern und KI-Berichte

Im Jahr 2000 erklärte die Weltgesundheitsorganisation die Masern in den USA für eliminiert. Nun kehren sie zurück, während Kennedy zögerlich bei der Empfehlung von Impfungen ist. „Es gibt Nebenwirkungen durch den Impfstoff. Er verursacht jedes Jahr Todesfälle. Er verursacht alle Krankheiten, die auch die Masern selbst verursachen – Enzephalitis, Blindheit et cetera“, sagte Kennedy im März zu Sean Hannity. „Also sollten die Menschen diese Entscheidung selbst treffen können.“

Gleichzeitig nutzte Kennedys HHS offenbar KI zur Erstellung eines Berichts mit dem Titel „MAHA Report: Make Our Children Healthy Again“, der sich auf mehrere Quellen stützte, die offenbar nicht existierten. Zitierte Forscher bestritten, das Material verfasst zu haben. Sprecherin Karoline Leavitt bezeichnete die Unstimmigkeiten als „Formatierungsfehler“.

Autismus und Ernährung

Früh in seiner Amtszeit kündigte Kennedy an, die „Ursache“ von Autismus bis September 2025 finden zu wollen. Als die Frist verstrich, machte er bei einer Pressekonferenz neben Trump unter anderem Tylenol (Acetaminophen) mitverantwortlich. Experten betonten, die Studienlage sei dünn und widersprüchlich, und warnten davor, Fieber in der Schwangerschaft unbehandelt zu lassen.

Kennedy stellte zudem eine überarbeitete Ernährungspyramide vor, die Fleisch und Milchprodukte priorisiert. „Protein und gesunde Fette sind essenziell und wurden in früheren Richtlinien zu Unrecht entmutigt“, sagte er. „Wir beenden den Krieg gegen gesättigte Fette.“ Ernährungsexperten äußerten gemischte Reaktionen und verwiesen auf jahrzehntelange Forschung, die dieser Gewichtung widerspricht.

Ein Teil des Problems der MAHA-Agenda besteht darin, dass sie sich nicht nur nicht an wissenschaftlicher Evidenz orientiert, sondern dieser offen feindlich gegenübersteht. „Uns wurde von der letzten Regierung gesagt, wir sollen den Experten vertrauen – das ist kein Ding“, sagte Kennedy am Montag bei der Heritage Foundation. „Experten zu vertrauen ist kein Merkmal der Demokratie und kein Merkmal der Wissenschaft. Es ist ein Merkmal von Religion und Totalitarismus, aber nicht von Demokratie.“