„Celebrating America“-Special: Katy Perry kündigt Performance zu Bidens Amtseinführung an

Für die Inauguration von Joe Biden und Kamala Harris wurde eine prominent besetzte Einführungszeremonie ausgewählt.

Am kommenden Mittwoch (20. Januar) findet die Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Joe Biden und seiner Vizepräsidentin Kamala Harris statt. Parallel dazu wird ein Fernseh-Special übertragen. Berichten zufolge werden dort auch Bruce Springsteen und die Foo Fighters vertreten sein. Die „New York Times“ teilte am Freitag (15. Januar 2021) erste Infos über die 90-minütige Live-Übertragung der Zeremonie. Diese findet unter dem Motto „Celebrating America“ statt. Tom Hanks moderiert Neben Ansprachen von Biden und Harris wird auch Schauspielerin Eva Longoria das Mikro in die Hand nehmen. Diese, so heißt es in einer Pressemitteilung, welche die „New York Times“ zitiert, wird zusammen mit Harris…